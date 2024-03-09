İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in “Afetlere Hazır ve Dirençli İzmir” vizyonu çerçevesinde düzenlenen ortak akıl buluşmaları devam ediyor.

Türkiye’nin en kapsamlı deprem araştırmaları ve risk azaltma projelerini başlatan Büyükşehir Belediyesi, “Deprem ve Dirençli Kentler” konferansında Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür’ü konuk edecek. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in açılış konuşmasını yapacağı konferans, 11 Mart 2024 Pazartesi günü saat 13.00’da Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde (AASSM) düzenlenecek.

İZMİR VE TÜRKİYE İÇİN ÖNEMLİ BİLGİLER VERECEK

Başkan Tunç Soyer’in “Afetlere Hazır ve Dirençli İzmir” vizyonu doğrultusunda düzenlenen konferansta ortak akılla İzmir’in geleceğine yön verilecek. Prof. Dr. Naci Görür, deprem ve dirençli kentler başlığı altında İzmir ve Türkiye için önemli bilgiler verecek.