Ataşehir Prestij Caddesi'nde esnafı gezerek selamlaşan Aydın, vatandaşlara Büyükşehir Belediyesini yönetecek kadrolardan neler beklediklerini sorarak, çözüm önerilerini paylaştı.

Gazetecilere açıklama yapan Aydın, vatandaşlardan dinledikleri sorunların birkaç başlıkta birleştiğini belirterek, "Otopark, trafik sorunu, başıboş köpekler, depreme dayanıklı konut sorunu... Bunların merkezinde herkesin hemfikir olduğu sorun ise alım gücü, hayat pahalılığı, geçim sıkıntısı. Biz de Saadet Partisi olarak şu inançla yola çıktık; Başka bir İstanbul mümkün, başka bir yaşam mümkün." diye konuştu.

Aydın, daha sonra Saadet Partisi Pendik Belediye Başkan Adayı Tanıtım Toplantısı'na katıldı.

İstanbul'a 2004'ten bugüne önemli yatırımlar yapıldığını kaydeden Aydın, şöyle devam etti:

"Altyapıdan üstyapıya, metrobüs, tramvay, Marmaray, trafikle, ulaşımla ilgili yapılanlar, yurtlar, pansiyonlar aklınıza ne geliyorsa hayatı ilgilendiren her hususla ilgili İstanbul'umuzda 4 dönemdir önemli yatırımlar yapıyoruz ama bunca yatırıma, hizmete rağmen halen İstanbul'umuzun sorunları bitmiş değil. İstanbul, İstanbul'da yaşayanlara huzur vermiyor. Trafikte geçirilen zaman, toplu taşımadaki yoğunluk azalmadı."

İstanbul'un depreme hazırlanması konusunda çok sayıda çalıştay yapıldığını, projeler geliştirildiğini anlatan Aydın, gelinen noktada vatandaşların halen deprem korkusuyla yaşamaya devam ettiğini dile getirdi.

Aydın, "31 Mart akşamı her şeyden önce çabanın, gayretin, doğrunun, doğruluğun, ahlakın ve vicdanın mücadelesini vermiş olmanın huzuru içerisinde olacağız." dedi.

Programda, Saadet Partisinin Pendik Belediye Başkan adayının İsmail Haskul olduğu açıklandı.