SP Büyükşehir adayı Mustafa Erduran, seçim çalışmaları kapsamındaki programına Bornova’da devam etti. Partisinin Bornova adayı Hasan Ceylan ile birlikte ilçe turuna çıkan Erduran, ilk olarak Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Murat Canlı'yı makamında ziyaret etti. Saadet adayları, ardından Bornova Ziraat Odası'na geçerek Başkan Cengiz Derici ile fikir alışverişinde bulundu. Erzene Mahalle Muhtarı Müjgan Pakyürek ile de görüşen Saadet heyeti, çalışmalarını esnaf ve mahalle ziyaretleri ile sürdürerek ilçe halkının sorunlarını dinledi, taleplerini aldı ve projelerini aktardı.

“Merhametli ve adil olacağız”

İzmir’in kıymetini bildiklerini ve İzmir’e mana gözüyle baktıklarını söyleyen Erduran, “Mana gözüyle baktığınız zaman insana hizmeti, insanın huzurla yaşayacağı şehri inşa etmeyi hedeflersiniz. Şeffaflık ve denetlenebilir hizmet anlayışıyla baktığınız zaman, kısa zamanda büyük sorunların üstesinden gelirsiniz. Biz bu gözle bakıyoruz. ‘Yaşanabilir kentler kurmak, bizim temel felsefemizdir. Attığımız her adımda ‘önce ahlak ve maneviyat’ilkesini benimseyeceğiz. İnsanımıza, toplumumuza ve şehirlerimize karşı her zaman merhametli ve adil olacağız. ‘Hak temelli yönetim’anlayışını getireceğiz. Hizmette partizanlık ve ayrımcılığa asla yer vermeyeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi Bornova adayı Hasan Ceylan ise, hakkı olan bir yaşam için ilçenin sorunlarını ve çözümlerini bilen kadrolara sahip olduklarını belirterek, “Sıradan belediyecilik yerine, iddialı belediyecilik yapacağız. Toplumun bütün kesimlerinin istifade edeceği ekonomik, yaygın, kaliteli ve rahat hizmeti sunmayı gaye edindik.” diye konuştu.