Cumhur İttifakı Bergama Belediye Başkan Adayı Dr. Sadık Doğruer, Bergama Kültür Merkezi'nde düzenlediği proje vizyon toplantısıyla Bergama'nın geleceğini şekillendirecek projelerini duyurdu.

Bergama Marka Kent Olacak

Bergama Kültür Merkezi'ni dolduran binlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleşen proje tanıtım toplantısı, Bergama'nın marka bir kent haline gelmesini sağlayacak projeleri içeriyordu. Başkan Adayı Doğruer, 11 ana başlık altında Bergama'yı geleceğe taşıyacaklarını açıkladı.

Halkın Katılımıyla Geleceğe Yürüyoruz

Salonun sığmayacak kadar yoğun ilgi gösterdiği toplantıda konuşan Dr. Sadık Doğruer, "Bakırçay'ımızın başkenti Bergama'ya hizmet etmek için yola çıkıyoruz. Bergama'nın geleceğine dair vizyonumuzla, yeni bir dönemi birlikte başlatmayı amaçlıyoruz" dedi. Proje Tanıtım Toplantısı'na STK temsilcileri, Oda Başkanları, Muhtarlar, vatandaşlar ve Cumhur İttifakı üyeleri büyük ilgi gösterdi.

Şeffaf ve Vatandaş Odaklı Belediyecilik

Doğruer, en büyük ve samimi projelerinin başında belediyecilik anlayışının geldiğini belirtti. "Belediyecilik anlayışımız; şeffaf, halka açık, planlı, uyumlu, merkezi politikalardan güç alan, vatandaş odaklı hizmet, hemşehrilerimizin her anında yanlarında olan bir anlayışla bakılan bir yönetim anlayışını içeriyor. Yönetim anlayışımız samimi, sözüne sadık, yerelde hizmet ve çözüm odaklı, sorun çözen vizyoner, ortak akıl ile esnaf dostu, tarım dostu, turizm dostu yaklaşımlar ve gönül Belediyeciliğini esas alan sosyal bir yönetim anlayışı olacak" dedi.

Bergama Belediye Başkan Adayı Dr. Sadık Doğruer katılımcılara turizm, sağlık, ekonomi, istihdam, ticaret, tarım ve tarımsal hizmetler, yerinde yeniden yönetim ve eğitim başlıkları altında projelerini sundu. Şehircilik, yerinde yeniden yaşam, tarım, çevre, sağlık, eğitim, istihdam, kültür, sanat, turizm, gönül belediyeciliği, kadın, aile hizmetleri, gençlik, spor, ulaşım ve daha birçok alanda Bakırçay’ın başkenti Bergama için; 1 Nisan sonrasında başlayacakları çalışmalara detaylı bir şekilde değindi.

“Turizmde gerekli ışıklandırma ve restorasyonları gerçekleştirerek gece gündüz ziyaret edilebilen ören yerlerini Bergama'ya kazandıracağız”

İZBAN ve Kozak Çevre Yolu

Selçuk’tan kalkıp Aliağa’ya kadar gelen İZBAN’ın 1 Nisan sonrası Bergama, Kınık ve Soma’ya kadar geleceği projenin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile birlikte startını vereceklerini belirten Doğruer, "Hayata geçecek olan Bergama-Kınık-Soma İZBAN hattı ilçemizin hem ziyaretçi sayısını artıracak hem de ilçe halkının hayatını kolaylaştırarak hayat kalitesini yükseltecektir." dedi.

’Bergama’da doğal gaz ulaşmayan mahalle kalmayacak’’

Dr. Doğruer doğal gazın olmadığı mahalle kalmayacağının da sözünü verdi. Ayrıca toplu konut ve sanayi TOKİsi projelerini de başlatacaklarını belirtti.

Proje başlıklarının detaylarını ayrıntılı bir şekilde tek tek anlatan Sadık Doğruer, doğal gazın girmediği ev ulaşmayan mahalle kalmayacağını ifade ederek, 3.Etap TOKİ evlerini İlçede 1000 konut ile hayata getirileceğini, yine yakın zamanda hayata geçecek Batı Anadolu Serbest Bölgenin kurulması dolayısı ile İlçe nüfusunun en az 300 bine ulaşacağını bu sebep ile konut arazını kapatacaklarını ifade etti.

İlçe nüfusunun 300 bin oluşması durumunda bölge devlet Hastanesi yapımı ile sağlık sorunlarına yeterli tam donanımlı modern bir hastane ile hizmet verilmesi ile mümkün olacağını Kınık, Dikili İlçelerinin de yararlanacağı bölge Hastanesini ancak Sağlık Bakanlığı’nın desteği gerçekleştireceklerini ifade etti.

Doğruer, Şakran’a yakın Kazık bağları mevkiinde ki sahil şeridinin düzenlenmesi ile Bergama Belediyesini sosyal tesise kavuşturup halkımızı denizle halk plajı ile buluşturacaklarını söyledi.

Doğruer, yapmayı planladıkları diğer projelerini ise şu başlıklar ile anlattı:

-Çayın çorbanın ücretsiz olduğu öğrencilere halk kütüphanesi yapacağız.

-Belediye binası sorunu çözülecek kesinlikle çarşı merkezli çözüme kavuşacak.

-İnisiyatif alarak Büyükşehir ayrımı gözetmeden şehir merkezinde ki yolları yapacağız.

-Bergama yeni Hükümet Konağı adalet sarayına kavuşacak.

-Öğretmenevi uygulamalı Otel, Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılacak.

-Eczacılık ve Gıda fakültesini kazandıracağız.

-Kozakta yetişen Fıstık, üzüm, bal gibi tarım içerikli Festivaller düzenleyeceğiz.

-Modern Galericiler sitesi kuracağız.

-Tarıma dayalı ihtisas bölgesi kuracak, ihtiyaç duyan çiftçilerin yararlanmaları için Tarım araç parkı kuracağız.

-Akıllı otobüs durakları yaparak güvenlikli olacak şekilde kameralar ile donatacağız.

-Tüm köylülerimize mobese sistemi kurulacak köylerin güvenliğini sağlayacağız.

-Kozak’ta yayla turizmi için değişik etkinlikler düzenleyeceğiz.

-Halkımız için ülke genelinde turizm bölgelerine ücretsiz gezi turları düzenleyeceğiz.

-Köylerimize gezici mobil diş aracı, mobil göz hastanesi, evde bakım hizmetleri, kadın sağlığı gibi hizmetleri yerinde vereceğiz.

-Belediye sağlık ekipleri ile tedavi için şehir hastanelerine gidecek vatandaşlara ücretsiz günübirlik servis sağlanacak.

-Yine Kozak bölgemizde içme suyu paketleme tesisi Çamavlu’da kurularak Bergama'yı su markası ile de öne çıkaracağız.

- Şehirde bir kent konseyi kurarak hakla birlikte sorunlara çözümü birlikte gerçekleştirip yöneteceğiz.

-Bergama kart ile sosyal Belediyecilik desteği vereceğiz. Öğrenci den emekliye herkes Bergama kart kullanacak.

-Muhtarlar lokali yaparak her hafta ortak işbirliği toplantılarımız burada gerçekleştireceğiz.

-Kadınlarımız için kucağımıza, lokal ve kına konakları gerçekleştireceğiz.

-Yılda 12 bin lira öğrenci desteği vereceğiz.

-Yeni evlenenler çeyiz yardımı yapacağız.

-Emeklilerimize lokal ve yolcu kartı vererek aylık bin lira destek sağlayacağız.

- Yıllardır gerçekleştirilemeyen huzurevini gerçekleştireceğiz.

- Belediye bünyesinde Tarım Veterinerlik Müdürlüğü kuracağız.

-Tarım ambulansı ile köylümüzün hizmetinde olacağız.