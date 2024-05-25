Kore’deki Samsung Genel Merkezinde imzalanan stratejik ortaklık iyi niyet anlaşması kapsamında mevcut iş birliklerini derinleştirme kararı alan Samsung Türkiye ve Hepsiburada, teknoloji sektöründe birlikte büyüme sağlamayı hedefliyor. Bu çerçevede ortak pazarlama faaliyetlerinin kapsamını genişletmek ve yeni satış modelleri geliştirerek tüketicilerin son teknoloji cihazlara erişimini kolaylaştırmak amaçlanıyor. Anlaşma kapsamında Samsung’un her kullanıcıya ve segmente hitap eden, tüketicilerin farklı ihtiyaçlarını karşılayabilen mobil teknolojilere ve Galaxy AI yeteneklerine sahip tüm telefon ve tablet (Galaxy S24, S23, S23 FE, S22, Tab S9, Tab S8) serileri Hepsiburada’ya özel kampanyalarla sunulacak.

ALTERNATİF SATIŞ MODELLERİ GELİŞTİRİLECEK

Samsung Türkiye ve Hepsiburada, gerçekleştirdikleri iş birliğini, tüketicilerin teknolojiye erişimini kolaylaştıracak alternatif satış modelleriyle destekleyecek. İlk etapta uygulamaya geçmesi planlanan ‘Kapıda Eskiyi Ver Yeniyi Al’ ve ‘Kapıda Ödeme’ modeliyle, yeni bir Samsung mobil cihaz alırken takas sistemini kullanmak isteyen tüketicilerin eski mobil cihazlarının kapıdan teslim alınabilmesini ve ayrıca tüketicilerin kapıda ödeme yapabilmesini sağlayacak.

12 MİLYON MÜŞTERİYE ULAŞMAK HEDEFLENİYOR

Galaxy AI yeteneklerinin, katlanabilir cihaz yeniliklerinin ve Galaxy mobil ekosisteminin bağlantı özelliklerinin Türkiye’deki tüketicilere daha zahmetsiz bir biçimde ulaştırılmasını amaçlayan Samsung Türkiye ve Hepsiburada; yenilikçi pazarlama çözümleriyle Hepsiburada’nın 12 milyon müşterisine ulaşarak Samsung satışlarını da artırmayı hedefliyor.

“BİZİM İÇİN ÖNEMLİ BİR ADIM”

Samsung Türkiye Başkanı ve CEO’su Jeff Jo, Hepsiburada ile yapılan stratejik iş birliğiyle ilgili, “Samsung Electronics olarak en yeni mobil teknolojileri ve bu teknolojilerin olanaklı kıldığı yaşam tarzını dünyanın her yerinde tüketicilerle buluşturmanın yeni yollarını geliştirmeye devam ediyoruz. Galaxy AI ile mobilde yapay zeka çağını başlattığımız 2024 yılında böyle bir iş birliğini Türkiye’nin önde gelen online alışveriş platformlarından Hepsiburada ile gerçekleştirmek ve Türkiye’deki tüketiciler için mobil ürün ve teknolojilerimizi daha da erişilebilir kılmak bizim için önemli bir adım. Bu anlaşmayla derinleşen Hepsiburada – Samsung Türkiye iş birliğinin, her iki marka için verimli ve uzun soluklu bir eşgüdümün temelini oluşturacağına inanıyorum. Mobil ürünlerimiz özelinde başlattığımız bu stratejik işbirliğini ilerleyen dönemde TV ve beyaz eşya ürünlerimizle geliştirmek istiyoruz” dedi.

“BU İŞ BİRLİĞİ, TOPLUMUMUZUN DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜNE KATKI SAĞLAYACAK”

Hepsiburada CEO’su Nihan Onal Gökçetekin ise Samsung Türkiye ile yapılan iş birliğiyle ilgili “Müşterilerimize en yeni teknolojileri en iyi fırsatlarla sunmak için çalışıyoruz. Samsung ile derinleşen iş birliğimiz, bu doğrultuda çok kıymetli bulduğum ve herkes için büyük fayda yaratacağına inandığım bir adım. Samsung’un geniş ürün yelpazesini ve Galaxy AI yeteneklerini, Hepsiburada’nın sunduğu özel kampanyalarla ve ödeme çözümleriyle birleştirerek, müşterilerimizin en iyi mobil deneyimi yaşamalarını sağlamak için çalışacağız. Bu iş birliği, sadece ticari anlamda değil, aynı zamanda teknolojiye erişimi artırarak, toplumumuzun dijital dönüşümüne de katkı sağlayacak. Hepsiburada ve Samsung arasındaki bu güçlü ortaklığın her iki marka için de büyük fırsatlar barındırdığına ve uzun vadeli başarılı bir iş birliğinin temellerini attığımıza inanıyorum” diye konuştu.