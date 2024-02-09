TÜİK, 2023 yılının son ayına ilişkin Sanayi Üretim Endeksi verilerini yayımladı.

Sanayinin alt sektörleri 2023 yılı Aralık ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,2 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,5 arttı.

SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK %2,4 ARTTI

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2023 yılı Aralık ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,7 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,9 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,1 azaldı.