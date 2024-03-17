92 yıllık bir Cumhuriyet markası olan Şaşal Su Fabrikası’nın Büyük Dolum Tesisi ve Şaşal Müzesi 19 Mart’ta açılıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İzDoğa’nın yeniden kurduğu ve işlettiği Şaşal Su Fabrikası’ndaki Büyük Dolum Tesisi’nde 0,5 litre ve 1,5 litrelik pet şişelerin dolumu yapılacak.

GÜNLÜK ÜRETİM KAPASİTESİ 10 KATINA ÇIKIYOR

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in katılımıyla açılacak Büyük Dolum Tesisi’nin faaliyete geçmesiyle, Şaşal Su Fabrikası’nın tek vardiyada 12 bin 600 şişe olan günlük üretim kapasitesi 134 bin şişeye çıkacak.

Suya adını veren Şaşal Su 0,33 litre ve 0,75 litrelik cam şişe ve 5 litrelik pet şişelerinin ardından 0,5 litre ve 1,5 litrelik yeni şişelerine kavuşacak.

ŞAŞAL MÜZESİ’NDE TURLAR BAŞLIYOR

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Şaşal Su Fabrikası Büyük Dolum Tesisi’nin yanı sıra Şaşal Müzesi’nin de açılışını gerçekleştirecek. Bir asırlık Cumhuriyet markası Şaşal Suyu’nun tarihi, fabrikanın yeniden kurulum süreci ve Şaşal’ın doğasının anlatıldığı Şaşal Müzesi, “Suyun Kaynağına Yolculuk” adı verilen turlara katılım sağlayan ziyaretçiler için keyifli ve bilgilendirici bir durak olarak tasarlandı.

İZMİRLİ SUYA YENİDEN “ŞAŞAL” DİYOR

İzmir’de suya adını veren Şaşal Su, yaklaşık 200 milyon TL’lik yatırımla yeniden İzmir’e kazandırıldı. Şaşal Su, çok kısa sürede 3 binin üzerinde market ve bakkal raflarında yerini aldı.

Şaşal Suyu’nun dağıtım alanı ise günden güne genişliyor. A101, Barış Gross, Gürmar, Ege Çarşı Mağazaları, Acem Market, Fırat AVM, Alternatif Marketler ve Promosyon Marketleri ile anlaşmalı olan Şaşal Suyu’na, İzmir’in tüm ilçelerinde ulaşmak mümkün.

BAŞVURULAR SÜRÜYOR

Şaşal Su’ya tüm İzmirlilerin ulaşabilmesi için asırlık markanın satışını yapmak isteyen işletmeler satış noktası veya bayilik alabiliyor. İşletmeler, [email protected] adresine e-posta yoluyla ya da 444 77 51’i arayarak bayilik ve satış noktası olma başvurusunda bulunabiliyor.

Şaşal Su ile ilgili ayrıntılı bilgiye sasalsu.com’dan ulaşılabilir.