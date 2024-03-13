AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay'ın sözlerine yanıt verdi. Bursalı, CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayını "yapay zeka yardımıyla belirlediği" iddiasına cevap verirken, Özgür Özel'e de göndermelerde bulundu.

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CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayının yapay zeka tarafından belirlendiği iddiasına karşılık, "Bunu da yapay zekaya mı sordunuz?" dedi. Cemil Tugay'ın "İsmimiz açıklandığında rakibimizle 9-10 puan olan fark, bunun da üzerine çıktı" sözlerine karşılık, "Merakımdan soruyorum. Bunu da yapay zekaya mı sordunuz?" ifadesini kullandı. Özgür Özel'e hitaben, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın nerede olduğunu görmek istiyorsa 10 Mart günü Gündoğdu Meydanı’ndaki mitingimizin fotoğraf ve videolarına bir baksın" ifadesini kullandı.

Bursalı açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

"▪️CHP’nin İzmir Büyükşehir Belediyesi için yapay zeka yardımıyla belirlediği adayı, “ismimiz açıklandığında rakibimizle 9-10 puan olan fark, bunun da üzerine çıktı” demiş.

▪️Merakımdan soruyorum. Bunu da yapay zekaya mı sordunuz?

▪️Bir çift sözüm de yapay zekanın mucidi(!) Özgür Bey’e…

▪️ “İzmir’de Recep Tayyip Erdoğan’sız oy istiyorlar” diye zırvalamış.

▪️Birincisi gerçek kişiler tarafından belirlenen adayımız Hamza Dağ’ın İzmir’de hangi partili olduğunu bilmeyen yoktur.

▪️Yapay zeka ürünü adaylarla karıştırma!

▪️İkincisi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın nerede olduğunu görmek istiyorsa 10 Mart günü Gündoğdu Meydanı’ndaki mitingimizin fotoğraf ve videolarına bir baksın. Baksın da Erdoğan neredeymiş bir görsün.

▪️Ya da sen zahmet etme! Bakmaya cesaretin varsa fotoğraf burada."