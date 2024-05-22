Yüksek kar getirili "Fatih Terim Fonu" vaadiyle pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen Seçil Erzan’a bir dava da kuzeninin eşi Merve Özer Yılmaz’dan geldi. Yılmaz, Erzan’a 3 bin dolarlık tazminat davası açtı.

Kuzeninin eşi dava açtı

Yüksek kar getirisi vaat eden güvenilir bir fon olduğunu belirterek aralarında tanınmış futbolcuların da bulunduğu birçok kişiyi dolandırdığı iddia edilen banka müdürü Seçil Erzan’a bir dava da kuzeninin eşi Merve Özer Yılmaz’dan geldi. Yılmaz, İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak Erzan’a 3 bin dolarlık tazminat davası açtı.

Ünlü futbolcular da mağdurlar arasında

Erzan’ın "Fatih Terim Fonu" olarak tanıttığı ve yüksek kar vaat ettiği fon ile 28 kişiyi toplamda yaklaşık 25 milyon dolar ve 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı iddia ediliyor. Dolandırılan isimler arasında Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan gibi ünlü futbolcular da bulunuyor.

Tazminat talep edildi

Merve Özer Yılmaz’ın avukatı aracılığıyla mahkemeye sunduğu dilekçede, müvekkilinin Erzan’a bankada değerlendirilmesi amacıyla ödemeler yaptığı belirtiliyor. Yılmaz’ın, Seçil Erzan’ın bu paraları Denizbank’ın "özel bankacılık sistemi"nde değerlendirdiğine inandığı ve bu nedenle şüphe duymadığı ifade ediliyor. Ancak, Yılmaz’ın bu süreçte zarara uğratıldığı ve bu zararın Seçil Erzan ile bankadan tahsil edilmesi gerektiği vurgulanıyor.

Bankaya da sorumluluk düşüyor

Dilekçede, davalı banka olan Denizbank’ın ticari mümessilinin tüm işlem ve eylemlerine seyirci kaldığı ve kontrol ve denetim mekanizmalarını işletmediği iddia ediliyor. Bu nedenle bankanın da oluşan zarardan sorumlu olduğu belirtilerek, şimdilik 3 bin doların iki davalıdan tahsil edilmesi talep ediliyor. Ayrıca, daha fazla zararın tespiti durumunda tazminat miktarının artırılabileceği belirtiliyor.