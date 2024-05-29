Duruşmada, Seçil Erzan, Fatih Terim'in zarar ettiği ve bankayı değiştirmek istediği bir dönemde kendisine 300 bin dolar, ardından 1 milyon dolar daha teslim ettiğini belirtti. Erzan, şu ifadeleri kullandı:

“Fatih Terim, zarar ettiğini biliyordu ve bankayı değiştirmek istiyordu. İlk olarak 300 bin dolar, ardından 1 milyon dolar daha getirdi. 1 milyon 300 bin dolar verdi. 2022 Ocak ayından 2023 Nisan’a kadar yatırılan tüm tutarlar çıktığında her şey ortaya çıkacaktır. Hocanın hesabına yatırılan tüm parayı ben verdim. Bu parayı, şoförü Umut’a verdiğimi belirttim.”

"Hoca, ekside olduğunu biliyordu"

Erzan, Fatih Terim'in bankacılık işlemlerinde ekside olduğunu bildiğini ve gayrimenkullerini satarak açığını kapatmayı planladığını söyledi. Erzan, “Hocayla bu konuyu yüz yüze konuştuk. Bodrum’daki evini satması için uğraşıyordum. Hocaya bir fon kurulacaktı ve Muslera, Terim’i arayıp teyit etti” dedi.

"Ölmeyi beceremedim"

Erzan, birçok kişinin kendisinden fazla para aldığını ve bu durumu mahkemede açıkladı. Arda Turan, Muslera ve Selçuk İnan gibi isimlerin kendisinden yüksek miktarlarda para aldığını belirten Erzan, kendisine yapılan şantajlar ve tehditler nedeniyle korktuğunu ve bu kişilere para vermek zorunda kaldığını ifade etti.

Hapis cezası talebi

Erzan hakkında 252 yıla kadar hapis cezası isteniyor. “Özel belgede sahtecilik” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçlamalarıyla yargılanan Erzan, mahkemede savunmasını yaparken, zor durumda olduğunu ve tehditler altında kaldığını belirtti.

Davada yeni gelişmeler

Dava kapsamında, Seçil Erzan’ın yanı sıra Ali Yörük, Kerem Can, Hüseyin Eligül, Nazlı Can, Atilla Yörük ve Asiye Öztürk de yargılanıyor. Sanıklar, 3 yıl ile 85 yıl arasında değişen hapis cezaları ile karşı karşıya.