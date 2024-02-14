Karameşe yaptıkları seçim çalışmalarındaki deneyimlerini şu sözlerle dile getirdi: “Bizim yaptığımız seçimlerin sonuçları hedefe ulaştı. 2019 yerel seçimleri gösterdi ki Örnekköy Roman mahallesinde %80 oranında Ak Parti oy alırken, Roman Belediye Meclis Üyesi Adayı çıkardığımızda Ak Parti’nin oyları % 35 bandına geriledi. Maalesef ki İzmir genelinde Roman mahallelerine baktığımızda Cumhuriyet Halk Partisi’nin oy oranı %25-%30 bandına oturmuş durumda. Bu durumu değiştirmenin tek yolu, belediye meclislerinde arkadaşlarımıza yer vermektir.”

ROMANLARIN ADI YOK!

Romanların siyasetteki önemli ismi CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Emin Karameşe, “‘Romanlar ne kadar dertli olsa da neşeli insanlar, vur patlasın çal oynasın, günü birlik yaşıyorlar’ şeklindeki ön yargılı klişe bakış hiç bir siyasi partiye yakışmıyor. 2023 Türkiye genel seçimlerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki farklı partilerden iki milletvekili seçilir sıralardan aday gösterilmeyerek Romanlar yok sayıldı. Partilerin belirlediği 2024 Türkiye yerel seçimleri adaylıklarında hiç bir Roman kökenli belediye başkan adayı yok. Dezavantajlıların ne TBMM’de nede belediye başkanlıklarında adı var. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün verdiği seçilme hakkı Türkiye genelindeki 5 milyon, İzmir’deki 500 bin Romana yurttaştan neden esirgeniyor?”ifadelerini kullandı.

BİR ŞANS DAHA

İzmir’deki 100 Roman STK’dan 75’inin görüş birliğine vardığını vurgulayan Karameşe, “Günler süren toplantılarımızın ardından kentimizdeki 75 Roman STK’mız uyarı yapma gereği duymuşlardır. Bizim sivil toplum kuruluşlarımız; ‘Listelerde Roman adayları göstermeyen Belediye başkan adayları ve ilçe teşkilatlarının oy almakta zorluk çekeceklerdir’’ diye belirttiler. İzmir’deki 500 bin kişilik nüfusumuzun 350 binini yönlendirmeye muktediriz. Türkiye’deki en büyük Roman nüfusu Konak ilçesinde ikamet etmektedir. Kent genelindeki 45 büyük mahallede etkiliyiz. Yapılan anketlere göre 2024 yerel seçimlerinde kritik olan Buca, Bayraklı, Bergama, Çeşme, Konak, Karabağlar, Menderes ve Torbalı başta olmak üzere bir çok ilçede etkiliyiz. Milletvekilliği ve belediye başkanlığı belirlemede yok saydığınız Roman halkına vefanızı göstermek ve Roman Halkının oylarını almak için siyasi partilerin önüne bir şans geldi.’’ sözleriyle durumun önemini ortaya koydu” dedi.

BİR TORBA ERZAĞA OY YOK

Dezavantajlıların yerel yönetimlerde söz sahibi olmak istediğine dikkati çeken CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Emin Karameşe, “STK’larımız son tren kalkmadan testi kırılmadan uyarıyor. Listelerin verileceği 20 Şubat 2024’te saat 17.00'den sonraki pişmanlığın fayda getirmeyeceğini söylüyor. Seçim kazanmak isteyenlerin seçilebilir sıralardaki belediye meclis üyeliği listesinde dezavantajlılara yer vermesini istiyor. Artık Romanlar yönetilen değil, yöneten de olmak istiyorlar. Bu dönem, eğitimli, toplumda karşılığı olan, liyakat sahibi meclis üyeliğine aday 12 Roman vatandaşımız var. Romanlar eskisi gibi bir çuval una, bir torba erzağa oy verecek koşulda değiller, onların da şartları var” şeklinde konuştu.



HAKLARINI ARAMAK BOYNUMUN BORCU

Roman toplumunun isteklerini partisinin en üst düzeniye kadar taşıyacağına vurgu yapan Karameşe, “STK’larımızın beni aracı kıldığı bu istek ve şartlarını ilgili makamlara taşıyacağıma söz veriyorum. CHP Genel Başkanımız sayın Özgür Özel’e Roman toplumumuzun siyasette temsilcisinin kalmadığını ilk ziyaretimde ifade ettim. Anlayışla karşıladı gereğinin yapılmasını istedi. Bu süreçte bir kez daha Genel Başkanımız Özgür Özel, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Dr. Cemil Tugay başta olmak üzere ilçe belediye başkan adaylarımıza, il ve ilçe başkanlarımıza bu haklı talebimizi ileteceğim”diye konuştu.



