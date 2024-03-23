Seferihisar'da tarım sektörüne yönelik önemli bir adım atıldı. Seferihisar Belediyesi, sulama sezonunun başlamasıyla birlikte mandalina ve zeytin üreticilerine destek olmak amacıyla 1000 liralık tarımsal sulama suyu yüklemesi yapacak. Bu adım, çiftçilerin yüzünü güldürdü.

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, çiftçilerin yanında olduklarını belirterek, "Her koşulda çiftçimizin ve üreticimizin yanındayız" dedi. Sulama sezonunun başlamasıyla birlikte yapılan bu destek, çiftçilere önemli bir maddi katkı sağlayacak.

Seferihisar Belediyesi, tarımsal kalkınmayı desteklemek amacıyla çeşitli çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle üzüm üreticilerine dağıtılan sıvı bordo bulamacı gibi desteklerle tarımsal üretimi teşvik ediyor.

Başkan Yetişkin, tarımsal sulama suyu desteği hakkında şu açıklamalarda bulundu: "Tıpkı 100 yıl önce Cumhuriyetimizi kuran Atatürk'ün tarımsal kalkınmaya verdiği önem gibi, biz de çiftçimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Üreticilerimizin ekonomik sıkıntılarını azaltmak ve tarımsal üretimi artırmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz."

Seferihisar Belediyesi, çiftçilere verdiği desteklerle ilçenin tarımsal potansiyelini daha da güçlendiriyor ve ekonomik kalkınmaya katkı sağlıyor.