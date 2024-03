Cumhuriyet Halk Partisi Efes Selçuk Belediye Başkan Adayı Filiz Ceritoğlu Sengel, düzenlediği "Halk Buluşması ve Projeler Tanıtımı" etkinliğinde halkla bir araya geldi. Sengel, projelerini ve vizyonunu Selçuk halkına anlatırken, katılımcılar büyük ilgi gösterdi.

Toplantıya Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, Murat Bakan, CHP İzmir İl Yöneticileri ve CHP Efes Selçuk İlçe Başkanı İpek Onbaşıoğlu da katıldı.

Sengel, Selçuk'un geleceği için planladığı projeleri detaylı bir şekilde aktardı ve halkın desteğini istedi. Halk buluşması, coşkulu bir atmosferde gerçekleşirken, katılımcılar Sengel'e destek mesajları ile karşılık verdi.

HER ŞEYDEN ÖNCE SİZLERE GÜVENİYORUM

Beş yıl boyunca her türlü zorluğa karşın belediye emekçileriyle birlikte dayanışmadan geçen bir sürecin sonunda gelecek dönem projelerinin hazır olduğunu belirten Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel; “Projelerimizin hâlihazırda beş yıl öncesinde yazdıklarımıza ek olarak hepsinin bütçesi hazır, uygulamaya hazır, hatta bir kısmı da uygulanmaya başlanmış, örneğin kreşlerimiz gibi, Belevi’de yaşayanlar çok iyi bilirler kreşin başladığını, hepsi de uygulamaya hazır. Sadece tek yapmamız gereken 31 Mart’ta sizlerin oylarıyla tekrar belediye başkanı seçilmek. Ben sizlere çok güveniyorum. Biz bundan sonrası için çok daha emin adımlarla yürüyoruz. Çünkü ne kadar çok zorluk yaşadıysak yaşayalım hep beraber onları aşmayı bildik. Zorlandık mı? Evet. Çünkü her türlü sürecin sonu bize denk geldi. Meryemana Otoparkı gibi, Efes alt kapı otoparkı gibi ama hiç yılmadık. Her seferinde arkamı döndüm ve dedim ki; “Efes Selçuk benimle birlikte. Korkma! Eğer o hak bu kente aitse söke söke alırız evelallah!” Bundan sonra da bütün her şeyi hep birlikte yapacağız. Ben ve sizlerle her şeyi hep birlikte yapacağız. Tıpkı beş yıldır her şeyle hep birlikte mücadele ettiğimiz gibi. Her koşulumuzla hazırız” diye konuştu.

FİLİZ BAŞKAN GÜÇLÜ KARARLI BİR YÖNETİM SERGİLEDİ

Proje tanıtım toplantısında konuşan CHP Genel Başkan Özgür Özel, Filiz Başkan ile birlikte parti bayrağını eline alarak; “Bu bayrak CHP'nin bayrağı. Bu bir parti, kurucusu belli, genel başkanı belli, amblemi belli. Kurucu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olan, Genel Başkanı Özel olan bu partinin birde adayı var. Efes Selçuk adayı Filiz Ceritoğlu Sengel’dir, dahası yok. Efes Selçuk’ta bir başka CHP adayı yok” dedi.

2019 yılında Filiz Ceritoğlu Sengel için Efes Selçuk’tan destek istediğini hatırlatan CHP Genel Başkanı Özgür Özel; “Bir Cumhuriyet kadınını, inandığımız, güvendiğimiz partinin bir evladını, Atatürk ilke ve devrimlerinin yılmaz savunucusu ve temsilcisi Cumhuriyet kadınını elinden tutup size emanet etmiştim. Siz de emanetinize sahip çıktınız sağ olun, var olun. Bugün Efes Selçuk’ta o güne göre çok ileri bir noktadayız. Pandeminin yarattığı bütün zorluklara rağmen zira burası turistin geldiği zaman ekonominin canlandığı bir yer, belediyenin gelirlerinin turizme bağlı olduğu bir yer. Ama pandemiye rağmen ne belediyenin işçisini ne esnafı yalnız bırakan güçlü, kararlı bir yönetim sergiledi Filiz Başkan. Kendisini yürekten tebrik ediyorum” dedi.

FİLİZ BAŞKAN KAZANACAK SELÇUK KAZANACAK

Cumhuriyet Halk Partisi’nin kavgaların ve gerilimlerin partisi olmadığının altını çizen Özel; “Partinin gerçekleri vardır. Bu partinin yüzünü öne eğdirmemiş, başını öne eğdirmemiş, bizi mahcup etmemiş anketlerde yüksek memnuniyet oranıyla yeniden aday olmuş Filiz Ceritoğlu Sengel’e sahip çıkmak her Cumhuriyet Halk Partili’nin, her Atatürkçünün, her Cumhuriyet Halk Partisi sevdalısının boynunun borcudur. Selçuk’ta Filiz Başkan kazanacak, Selçuk kazanacak. İzmir’de Cemil Tugay kazanacak, İzmir kazanacak. Türkiye’de Türkiye İttifakı kazanacak, Türkiye kazanacak. Daha büyük başarılara yürümesi için Filiz Ceritoğlu Sengel’i sizin kızınızı, sizin evladınızı, partimizin adayını, bir Cumhuriyet kadınını sizlere emanet ediyorum” dedi.