Yıllık ziyaretçi sayısı 1 milyonu geçen Selimiye Camisi'nde 2021'de başlatılan restorasyon çalışmaları sürerken, meydan düzenlemesi de 2022'de tamamlandı. Mimar Sinan'ın 'ustalık eserim' dediği UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Selimiye Camisi'nin çevresindeki yapılar da eş zamanlı onarıma alınıyor. Bu kapsamda Selimiye Meydanı'nda, 1441 yılında Mezit Bey tarafından yaptırılan 6 asırlık Havlucular Hanı ile Mezitbey Hamamı'nda da Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca aralık ayında çalışma başlatıldı. Söz konusu 2 yapıyla ilgili tamamlanan ihale sürecinin ardından restorasyon çalışmalarına başlandı.

'TURİZM SEZONUNA KADAR BELLİ AŞAMAYA GETİRECEĞİZ'

Çalışmaları inceleyen Edirne Valisi Yunus Sezer, "Bugün bizim için çok önemli olan, Selimiye'nin hemen karşısında Havlucular Hanı ve Mezitbey Hamamı'nın restorasyonuna başladık. Biliyorsunuz, restorasyonun ihalesi 1 ay önce yapıldı. Hızlı bir şekilde restorasyonuna başladık. Amacımız, turizm sezonu gelmeden burasını belli bir aşamaya getirmek, yani yaz ortasına doğru belli bir aşamaya getirmeyi temenni ediyoruz. Bunun yanında diğer tarihi yapılarla ilgili de çalışmalar hızlı bir şekilde başladı. Onları da inşallah teker teker, milletimizin, ilimizin, ülkemizin hizmetine sunmayı düşünüyoruz" dedi.

Mezit Bey Hamamı işletmecisi Seçkin Kayabaşı da tarihi hamamın restorasyona alınmasının kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek, "Bu restorasyon, bizim gücümüz dahilinde yapabileceğimiz bir şey değildi. Valilik, Havlucular Hanı ile beraber hamamın da restorasyonunu aldı. Kubbeleri ve çevre düzenlemesini yapacaklar. Bizim için çok sevindirici bir durum. Biz en son yaklaşık 30 yıl önce yaptırdık ama zamanla eskiyor. Restorasyon kapsamında hamamın üstündeki kurşunlar da değişiyor. Bizim için çok iyi oldu" diye konuştu.

'RESTORASYON BİZİ ÇOK MUTLU ETTİ'

Havlucular Hanı esnafından Bahri Dinar ise tamamlanan Selimiye Meydanı ile birlikte çevresinin de yapılan çalışmalarla güzelleşmeye başladığını dile getirdi. Dinar, "Önce Selimiye Meydanı, sonra muhteşem Selimiye Camisi'nin kendisi restorasyona girdi, şimdi de o çevrenin güzelleşmesi lazımdı. Sıra bizim de içerisinde faaliyet gösterdiğimiz Havlucular Hanı restorasyonuna geldi. Bitiminde gerçekten çok güzel bir eser kazandırılacak Edirne'ye. Bizler de içinde bir ömür boyu yaşayacağız, bu nedenle mutluyuz. İnşallah bundan sonrasında çok daha güzel eserler olacak ama Selimiye Meydanı'nda Havlucular Hanı'nın restorasyonunun yapılması bizi ziyadesiyle memnun etti. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.