Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, yaklaşık beş yıldır birlikte görev yaptığı Millet ve Cumhur İttifakı meclis üyeleriyle bir araya geldi. Başkan Sandal, Türkiye'ye örnek bir meclis olduklarını belirterek, birlikte alınan kararların yüzde 96'sının oy birliğiyle alındığını vurguladı.

Birlikte Başarıya İmza Attık

Başkan Sandal, konuşmasında şunları dile getirdi: "Türkiye'ye örnek bir meclis olduk. Kararlarımızın yüzde 96’sını oy birliğiyle aldık. Kimseyi ötekileştirmeden, ayrıştırmadan Bayraklı ve halkımız için en iyisini yapmak için çalıştık. Bu güzel aile Bayraklı’da önemli işlere imza attı.”

Dostluk ve Kardeşlik Mesajları

Yerel seçimler öncesi düzenlenen yemekte bir araya gelen meclis üyeleri, 5 yıldır birlikte görev yapmanın gururunu yaşadı. CHP ve Ak Parti grubu üyeleri, dostluk ve kardeşlik mesajlarıyla birbirlerine teşekkür etti. Etkinliğe Başkan Serdar Sandal, eşi Aylin Sandal, oğlu Yağız Sandal’ın yanı sıra Millet ve Cumhur İttifakı meclis üyeleri, eşleri, CHP Bayraklı İlçe Başkanı Didem Gültekin ve belediye başkan yardımcıları katıldı.

"BAYRAKLI’DA FARK YARATTIK"

Başkan Serdar Sandal, “Hiçbir siyasi parti ayrımı yapmadan, kimseyi ötekileştirmeden, ayrıştırmadan bu aile Bayraklı’da çok güzel işlere imza attı. En yoğun tartışmaları yaşadık belki ama kararlarımızın yüzde 96’sını oy birliğiyle aldık. Söz konusu vatandaş ve Bayraklı olunca aynı paydada buluşmayı bildik. Zorlu günlerde tek yumruk olduk. Türkiye’ye örnek bir belediye olduk. Pandemi, deprem ve ekonomik kriz gibi sıkıntılara rağmen eğitimden, sağlığa, kültür-sanattan spora kurumsal kimliğimizden işçi barışına, ekonomik istikrardan fiziki yatırımlara kadar her alanda çalışmalarımızı sürdürdük ve hiçbir işimizden geri kalmadık. Bayraklı’daki eşsiz dayanışma örneğiyle fark yarattık. Bayraklı için hep birlikte en iyisini yaptık. Beytülmale el uzatmadan, kimsenin hakkını yemeden, elimizden geldiğince kentimiz için en iyisini yaparak, alnımız ak bir şekilde ve herkesin hakkına hukukuna sahip çıkarak gönül rahatlığıyla görevi tamamlıyorum” dedi.

"HEPİMİZ EN İYİSİ VE EN DOĞRUSU İÇİN ÇALIŞTIK"

Ak Parti Grup Başkan Vekili Abdullah Aktaş, “Siyaset gelip geçebiliyor ama arkadaşlıklar, dostluklar baki kalıyor. Yeri geldi tartıştık, yeri geldi güldük ama hepimizin tek amacı Bayraklı için en iyisini, en doğrusunu yapmak oldu. Kardeşliğimizin, dostluğumuzun sürmesini dilerim. Başkanımıza bu organizasyon için teşekkür ederiz” dedi.

"BAŞARILARIMIZI BÜYÜTECEĞİZ"

Geceye katılan meclis üyesi ve CHP Bayraklı Belediye Başkan adayı İrfan Önal da, ilçedeki çalışmaları daha ileriye taşıyacaklarını belirterek, Bayraklı’daki başarının devam edeceğini söyledi. Önal, “İlk günden beri Serdar Başkanım yanımda, destekçim. Onun yol göstericiliğiyle dostça, kardeşçe ilerleyip, başarılarımızı devam ettireceğiz” dedi.