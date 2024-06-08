SEYAKMER, bu kez İbrahim Zeki Emgin İlkokulu 1. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlediği seramik atölyesi ile minik sanatçıları ağırladı.

Seramik hamuru ile tanışan minik öğrenciler, SEYAKMER çalışanları rehberliğinde önce hamuru oklava yardımıyla düzleştirip ardından balık, kelebek, kedi ve kuş gibi çeşitli hayvan figürleri yapmayı öğrendi. Atölye boyunca öğrenciler, hem yaratıcılıklarını kullanarak keyifli vakit geçirdi hem de el becerilerini geliştirme fırsatı buldu.

SEYAKMER yetkilileri, bu tür etkinliklerle çocukların zihinsel, kültürel ve sanatsal gelişimlerine katkıda bulunmayı hedeflediklerini belirtti. Seramik atölyesine katılan çocuklar, yeni bir sanat dalıyla tanışmanın ve kendi eserlerini üretmenin mutluluğunu yaşadı. Ebeveynler ise çocuklarının böyle eğitici ve eğlenceli bir etkinlikte yer almasından dolayı memnuniyetlerini dile getirdiler.