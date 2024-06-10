Yaz aylarının gelmesiyle birlikte deniz ve beach club sezonu da açıldı. Tatilcilerin en çok tercih ettiği destinasyonlar arasında İzmir'in gözde yerleri olan Çeşme-Alaçatı ve Foça öne çıkıyor. Bu popüler tatil bölgelerinde beach club giriş ücretleri belirlendi ve fiyatlar tatilciler tarafından merakla bekleniyordu.

Çeşme ve Alaçatı, lüks ve konforlu beach club'larıyla tanınırken, bu yılki giriş ücretleri de oldukça yüksek seviyelerde seyrediyor. Bu bölgede tatil yapmak isteyenlerin bütçelerini biraz daha geniş tutmaları gerekirken ünlü beach club'larda giriş ücretleri, sundukları hizmetlere göre değişiklik gösterebiliyor.

Foça beach club'ları cazip geliyor

Çeşme-Alaçatı'nın aksine Foça, daha uygun fiyatlı beach club seçenekleriyle tatilcilerin ilgisini çekiyor. Foça'da beach club giriş ücretleri, tatilciler için daha erişilebilir seviyelerde bulunuyor.

Çeşme-Alaçatı beach club giriş ücretleri

Elias Alaçatı: Haftaiçi 750 TL Haftasonu 1000 TL

Fly-ınn Beach: Yetişkin 950 TL Çocuk 600 TL

Kali Beach: Haftaiçi 800 TL Haftasonu 1000 TL

Momo Dalyan: 1000TL giriş ücreti + 2000 TL harcama limiti

White Beach: Giriş ücretsiz hafta içi 1300 TL hafta sonu 1500 TL harcama limiti

Foça beach club giriş ücretleri

Voodoo Beach Focaa: Giriş ücretsiz harcama limiti yok. Hafta içi şezlong 200 TL haftasonu 350 TL

Retro Beach New Foça: Haftaiçi 450 TL haftasonu 600 TL

Q Beach: Haftaiçi 240 TL haftasonu 470 TL