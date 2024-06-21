Can, 29 Ocak'ta teslim aldığı aracını bir gün sonra ekspertize götürdü. Ekspertiz raporlarında, aracın sonradan boyandığı, kaportasındaki vidalarda oynanma olduğu ve kaportanın bazı bölgelerinde işlem yapıldığı belirtildi.
Bayi değişim taleplerini reddetti
Bunun üzerine bayiye giden Can, aracının kusurlu olduğunu belirterek değişim talep etti. İddiaya göre bayi yetkilileri aracın kusurlu olmadığını, değiştirilmeyeceğini ve müşterinin bu durumdan dolayı değer kaybı yaşamayacağını söyledi.
Yasal yollara başvurdu
Mağduriyetini kabul etmeyen bayiden yanıt alamayan Can, yasal yollara başvurdu. Dava açan Can, aracının değer kaybı için de tazminat talep etti.
Bayi: Kusur yok, değişim olmayacak
Bayi tarafından ise kusurun olmadığı ve değişim yapılmayacağı savunuldu. Taraflar arabuluculuk görüşmesinde de anlaşamayınca dava yoluna gidildi.
Can: Aldığım fiyata değer kaybı yaşadım
Can, sıfır araç aldığını ve aracın değer kaybına uğradığını savundu. Aldığı fiyata değer kaybı yaşadığını ve bu kaybın tazmin edilmesini istediğini belirtti.
Dava devam ediyor
Dava halen devam ediyor. Mahkeme, bilirkişi incelemesi ve tarafların beyanlarını değerlendirerek karar verecek.