Can, 29 Ocak'ta teslim aldığı aracını bir gün sonra ekspertize götürdü. Ekspertiz raporlarında, aracın sonradan boyandığı, kaportasındaki vidalarda oynanma olduğu ve kaportanın bazı bölgelerinde işlem yapıldığı belirtildi.

Bayi değişim taleplerini reddetti

Bunun üzerine bayiye giden Can, aracının kusurlu olduğunu belirterek değişim talep etti. İddiaya göre bayi yetkilileri aracın kusurlu olmadığını, değiştirilmeyeceğini ve müşterinin bu durumdan dolayı değer kaybı yaşamayacağını söyledi.

Yasal yollara başvurdu

Mağduriyetini kabul etmeyen bayiden yanıt alamayan Can, yasal yollara başvurdu. Dava açan Can, aracının değer kaybı için de tazminat talep etti.

Bayi: Kusur yok, değişim olmayacak

Bayi tarafından ise kusurun olmadığı ve değişim yapılmayacağı savunuldu. Taraflar arabuluculuk görüşmesinde de anlaşamayınca dava yoluna gidildi.

Can: Aldığım fiyata değer kaybı yaşadım

Can, sıfır araç aldığını ve aracın değer kaybına uğradığını savundu. Aldığı fiyata değer kaybı yaşadığını ve bu kaybın tazmin edilmesini istediğini belirtti.

Dava devam ediyor

Dava halen devam ediyor. Mahkeme, bilirkişi incelemesi ve tarafların beyanlarını değerlendirerek karar verecek.