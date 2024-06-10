Institut français İzmir, 37. Uluslararası İzmir Festivali kapsamında, “udun sihirbazı” olarak bilinen Driss El Maloumi Trio ve Olten Filarmoni Orkestrası’nı İzmirlilerle buluşturacak.

12 Haziran 2024 akşamı AASSM Büyük Salon'da Driss El Maloumi Trio, Olten Filarmoni Orkestrası ile çalacak. Orta Doğu’nun bir numaralı ud icracısı olarak tanınan Driss El Maloumi, perküsyon sanatçıları Said El Maloumi ve Lahocine Bagir ile sahne alacak. Kendilerine eşlik edecek Didier Benetti yönetimindeki Olten Filarmoni Orkestrası ile son projeleri “Sihir Ayrıntıda Gizli: Taffasil” i seslendirecekler.

Festivalin en heyecanlı konserlerinden biri olarak gösterilen bu özel gecede Fas müziği ile klasik müziği buluşarak izleyicilere eşsiz bir deneyim yaşatacak.