İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde düzenlenen 'Yaza Merhaba Gecesi', iş dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getirdi. Gecede Berkan Yeniçeri, Tezgah ve DJ Mono sahne aldı.

İAOSB'de unutulmaz bir gece

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB) katılımcıları arasındaki bağı güçlendirmek amacıyla düzenlenen "İAOSB Yaza Merhaba Gecesi", İAOSB Sanayici Aktivite Merkezi'nde büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Geceye katılanlar, Berkan Yeniçeri ve Tezgah ile DJ Mono'nun performansları eşliğinde keyifli anlar yaşadı.

Kadınlara davet | İAOSB Vakfı Kadılar Kulübü

Gecede konuşma yapan İAOSB Vakfı Kadılar Kulübü temsilcisi Şule Karabağlı, Cumhuriyetin 100. yılında 100 öncü kadınla yola çıkan kulübün kadın odaklı faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Karabağlı, tüm kadınları kulübe üye olmaya davet ederek, kadınların iş dünyasındaki yerinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

"Hep birlikte daha ileriye"

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Karace, Bölge'de yürütülen projelere kısaca değinerek, yazın enerjisiyle üretmeye, gelişmeye ve ekonomiye katkı sunmaya devam edeceklerini belirtti. Karace, “Bölgemizi hep birlikte daha ileriye taşıyacak çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

Gecenin düzenlenmesine katkıda bulunan firmalara teşekkür eden Karace, EGESİT ve Premium GYM firmalarının temsilcilerine teşekkür plaketlerini takdim etti. Bu jest, organizasyonun topluluk ruhunu ve iş birliğini pekiştirdi.

Kokpit’ten mini konser

Dj Mono, Berkan Yeniçeri ve Tezgah’ın başarılı performanslarıyla konuklar unutulmaz bir gece yaşarken, Özel İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Nedim Uysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin müzik grubu Kokpit de verdiği mini konserle büyük beğeni topladı ve ayakta alkışlandı.