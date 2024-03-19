İzmir'in aktarma merkezi olan Halkapınar Metro istasyonu önünde kimliği belirsiz bir şahıs iki kişiyi silahla yaraladı.Saldırgan, olay yerinden koşarak uzaklaştı.

İzmir'in ulaşım aktarma merkezi olarak bilinen ve İzmir Metro ile İZBAN'ı birbirine bağlayan Halkapınar Metro istasyonu önünde korkunç bir olay yaşandı.

Bir saldırgan metro önündeki alanda iki kişiye silahlı saldırıda bulundu.Olay esnasında iki kişi yaralanırken kimliği belirsiz olan şahıs olay yerinden koşarak kaçtı.

Olayın ardından emniyet ve sağlık güçleri olay yerine gelerek müdahalelerde bulundu.Emniyet güçlerinin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Olaya dair görüntüler İzmir'in Nabzı isimli sosyal medya hesabında paylaşıldı.