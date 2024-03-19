Seçime günler kala, hız kesmeden ziyaret ve buluşmalarını sürdüren Çiğli Belediye Başkan Adayı Onur Emrah Yıldız; büyük bir katılımla gerçekleşen proje lansmanını ve saha çalışmalarını değerlendirdi. 31 Mart seçimlerin önemine dikkat çeken Yıldız; projelerini halka sunduğunu ve çok olumlu tepkiler aldığını belirtti.

Birçok adayın Çiğli’ye dair bir fikri olmadığını, tek bir vaatte bulunamadığını söyleyen Onur Emrah Yıldız; açıklamasında; “Somut çözüm önerileri, yatırım planlamaları olmadığını görüyoruz. Bir yandan da; sandığın bu kadar yaklaşmış olmasına rağmen halkımızın bir bölümünün kafasının karışık olduğunu izliyoruz. Ancak, Çiğli’nin zaman kaybetme lüksü yok, çünkü özellikle merkezi idare tarafından yıllardır büyük bir yükün altında bırakılmış. Zaman ve hizmet kararlılığı ilçemiz için çok değerli. Çiğli’yi bir bütün olarak ele almak, ayağa kaldırmak zorundayız” ifadelerini kullandı.

"PROJELERİMİZİN ODAĞI 'İNSAN"

Projelerini kamuoyuyla ayrıntılı bir şekilde paylaştığını söyleyen Yıldız; “Her birinin odağında insan var. Bu çok duymaya alıştığımız bir söylem. Ama, bizimkinin içi dolu. Bunu halkımız da gördü. O alkışlar boşuna değildi, sağ olsunlar. Kentsel dönüşüm dedik, odağında halk var. Çünkü uzlaşı olmadan, onlar hakkını almadan bunu yapmayacağız. Çöp meselesi, zaten yılların ve sadece Çiğli’nin değil; İzmir halkının meselesi. Trafik dedik, odağında insan var. Kent lokantaları, öğrenci burslarımız, yaşam koridorumuz, Ahmed Arif Kültür Merkezi Projemiz, sosyal tesislerimiz ve verdiğimiz daha nice sözün özü insan! Çiğli’nin ihtiyaçları, Çiğli’nin eksikleri. İlçemizi ileriye taşıyacak yatırımlar. Başladığımız yerde de halk var, yürüyeceğimiz yolda da başardığımız yerde de halk olacak” dedi.

"AYRIMIZ GAYRIMIZ YOK!"

Doğup büyüdüğü Çiğli için her zaman hayalleri olduğunun altını çizen CHP’li Onur Emrah Yıldız; bu hayalleri ilçesinin tüm insanları için kurduğunu ve eline gerçekleştirme fırsatı geçmesinden duyduğu mutluluğu şu ifadelerle anlattı; “Göçmenlerimiz, Vartolu, Erzurumlu, Balıkesirli, Mardinli ve Anadolu’nun daha pek çok yerinden buraya göç edenlerimiz var. Çiğli’yi hep birlikte Çiğli yaptık. Siyasi tercihleri ne olursa olsun; herkes aynı hizmetten yararlanıyor. Eksiklerimiz, ihtiyaçlarımız aynı. Gelecekten beklentilerimiz aynı. Yarın bir yatırım yaptığımızda bundan hepimiz yararlanacağız. Hepimiz rahatlayacağız, o huzuru, konforu hepimiz birlikte yaşayacağız. Ayrımız gayrımız yok. Olamaz da.”

KARARSIZLARA ÇAĞRI; “ADRES CHP; ÇİĞLİ KAZANACAK.”

Açıklamasına, “Ben, ortaya bir iddia koydum. ‘Ben bir belediyeciyim.’ dedim. Çiğli’nin tüm sorunlarına hâkim olduğumu, çözüm yollarımın hazır olduğunu; dönüşüm ve yatırım hedeflerimi paylaştım. Halkımızın şimdiden oluruna sundum” sözleriyle devam eden CHP’li Yıldız; şöyle konuştu;“ Evet, halkımız ülke siyasetinin gidişatından tedirgin olabilir. Kafası karışık olabilir, kanalize olacağı adres ve isimlerle ilgili kararsız olabilir. Ama, bu seçimlerin hayati olduğunu hatırlatmak zorundayım. Çünkü; ah’la vah’la geçecek bir 5 yıl büyük lüks. Hele ki Çiğli gibi sorunları dağ gibi olmuş bir ilçe için. Ortada, Çiğli için parmağını kıpırdatmamış bir merkezi idare var. Her gittiğim yerde bu serzenişle karşılaşıyorum. Ben taşın altına sadece elimi değil, gövdemi koyacağıma söz verdim. Kararsız hemşehrilerimden bu fırsatı, bu onuru bana vermelerini istiyorum. Adresleri CHP olsun, Çiğli kazansın.”