Sınav kaygısı; bir sınav veya değerlendirme durumuyla ilgili yoğun bir kaygı halini ifade eder. Bu durum, sınav öncesinde, sırasında veya sonrasında ortaya çıkabilir ve bireyin performansını etkileyebilir.

Fiziksel, zihinsel, duygusal ve davranışsal belirtiler sınav kaygısını tespit etmek için bakılan ilk duygulardır.

Sınav kaygısı neden hissedilir?

- Başarısızlık Korkusu

- Yetersizlik Hissi

- Değerlendirme Korkusu

- Belirsizlik Endişesi

- Zaman Yönetimi Zorluğu

- Gelecekle İlgili Endişeler

Öğrencilere Yönelik Öneriler

Planlama Yapın

Pozitif Düşünceler Benimseyin

Sağlığınıza Dikkat Edin

Sınav Ortamına Hazırlıklı Olun

Rahatlama Tekniklerini Kullanın

Destek Alın

Dinlenmeye Önem Verin

Ailelere Yönelik Öneriler

Destekleyici İletişim Kurun

Olumlu Ortam Oluşturun

Gerçekçi Beklentiler Belirleyin

Rutin ve Denge Sağlayın

Başarıyı Çeşitlendirin

Kendinize Zaman Ayırın

Tüm ailelerin ve öğrencilerin sınav kaygısı ile ilgili bilmesi gereken en önemli durum, bunun normal oluşudur. Sınav kaygısının artması bazı durumlarda performansı etkileyebilir. Bunun önüne geçmek için ise sevdiklerinizden destek almak, derin bir nefes ile kendinize yaslanmak ve önerilen stratejileri öğrenerek uygulamak önem arz eder.