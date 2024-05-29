Scottish Fold cinsi kedisi Yulaf'ın nefes almakta zorlandığını fark eden Ataberk Dursun, veteriner hekim İbrahim Özmen'e başvurdu. Yapılan incelemeler sonucunda, Yulaf'ın dar burun yapısının solunum sıkıntısına neden olduğu tespit edildi ve estetik ameliyat kararı alındı.

Başarılı bir operasyon

Veteriner hekim İbrahim Özmen, Yulaf'a estetik yaparak burun kanatlarını genişletti. Özmen, "Veteriner tıpta da, beşeri tıptaki gibi bu tip uygulamalar yapılabiliyor. Bizdeki amaç daha çok medikal sebeplerle bu operasyonları gerçekleştirmek" dedi.

Yulaf'ın hayat kalitesi artacak

Yulaf'ın solunum sıkıntısının burun yapısından kaynaklandığını belirten Özmen, "Operasyonla burun kanatlarını genişlettik. Kontrollerinde her şey yolunda, ödemin azalmasını bekliyoruz. Bu ameliyat yapılmasaydı, Yulaf sık ve sığ nefes aldığı için ileride kalp, nabız ve dolaşım problemleri yaşayacaktı. Ayrıca, akciğer enfeksiyonlarına yatkınlık ve çabuk yorulma sorunları olacaktı. Bu operasyonla Yulaf'ın hayat kalitesi inşallah daha iyi olacak" şeklinde konuştu.