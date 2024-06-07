"Suç gelirlerinin aklanması" ve "azmettiricilik" suçlamalarıyla tutuklu bulunan çiftin davasına bakan Küçükçekmece 3. Asliye Ceza Mahkemesi hakimi, davadan çekilme kararı aldı. Hakim, çekilme gerekçesini yazdığı dilekçeyle açıkladı ve dikkat çekici iddialarda bulundu.

Hakimin dilekçesinde yer alan iddialar

Hakim, dilekçesinde Dilan Polat'ın avukatı Hüseyin Kaya'nın, kendisiyle özel görüşmek için yoğun baskı yaptığını ve çeşitli tehditlerde bulunduğunu belirtti. Duruşma sırasında ve sonrasında avukatın taleplerini reddettiğini ifade eden hakim, Kaya'nın ısrarcı tavırlarının devam ettiğini dile getirdi. Bu durum, hakimin görev yapma inancını zedeledi ve çekilme kararını tetikledi.

Hakim, dilekçesinde 3 Haziran 2024 tarihinde yaşanan bir olaya da değindi. Duruşma salonu ile kalem arasında bulunan koridorda, Av. Hüseyin Kaya'nın mübaşirin huzurunda hakimi sözlü olarak tehdit ettiği ve zorla hakimin odasına girdiği belirtildi. Hakim, bu durumu zapta geçirdi ve Adalet Bakanlığı'na bildirdi. Bunun sonucunda, Av. Hüseyin Kaya hakkında yasal işlemler başlatıldı.

Görev Yapma İnancının Zedelenmesi

Hakim, yaşanan bu olayların ardından, görev yapma inancının ciddi şekilde zedelendiğini ifade etti. "Bu olayların ardından görev yapma inancım zedelendiği için davadan çekilme kararı aldım," diyerek, adil bir yargılama sürecinin sağlanabilmesi için bu kararı aldığını belirtti.

Adalet Bakanlığı'nın 3 Haziran 2024 tarihli kararı ile Av. Hüseyin Kaya hakkında başlatılan yasal işlemler devam ediyor. Bu durum, dava sürecinin nasıl ilerleyeceği konusunda yeni soru işaretleri doğurdu.

Hakimin dilekçesi

Hakim, çekilme talebini içeren dilekçede, "Mahkememize ait yukarıda esas sayısı yazılı dosyanın tensibi yapılıp ara karar kurulduktan sonra 03.06.2024 tarihinde saat 11.00 sıralarında duruşma salonu ile kalem arasında koridorda sanık Dilan Polat müdafii Av. Hüseyin Kaya'nın mahkeme hakimini mübaşir huzurunda sözlü olarak tehdit ettiği ve zorla hakimin odasına girdiği anlaşılmıştır. Mahkeme hakimi bu durumu zapta geçirip şikayetçi olmuş ve Adalet Bakanlığı'nın 03.06.2024 tarih ve ... sayılı oluruyla Av. Hüseyin Kaya hakkında yasal işlemler başlatılmıştır. Ayrıca duruşma hakimi, Av. Hüseyin Kaya'nın kendisiyle görüşmek için odasında baskı yapmaya çalıştığını, bu görüşmenin odada yapılmadığını, tüm bu olayların ardından kendisine karşı görev yapma inancının zedelendiğini ve bu nedenle çekilme talebinde bulunduğunu belirtmiştir. Hakimin beyanları doğrultusunda duruşma hakimi davadan çekilmiştir." şeklinde konuştu.