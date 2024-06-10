Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş ile görüşmek üzere hazırlık yapıyor. İletişim Başkanlığı kaynaklarına göre, görüşme önümüzdeki birkaç gün içinde Ankara’da gerçekleşecek. İletişim Başkanlığı, görüşmenin birkaç gün içinde gerçekleşeceğini duyurdu.

Görüşmenin Detayları

İletişim Başkanlığı kaynakları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ile yapacağı görüşmenin detaylarını paylaştı. Görüşme, Ankara'da, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşecek ve Ayşe Ateş'in yaşadığı trajedi ve adalet arayışına yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Ayşe Ateş'in Beklentileri

Ayşe Ateş, eşi Sinan Ateş’in öldürülmesinin ardından adalet arayışını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapacağı bu görüşme, onun için önemli bir fırsat olacak. Ayşe Ateş'in, adaletin sağlanması ve sorumluların cezalandırılması konularında Erdoğan'dan destek talep edeceği bekleniyor.