İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir için canla, başla çalıştığını söyledi.

Soyer, Ata Caddesi kavşağındaki alanda düzenlenen Fahrettin Altay - Narlıdere metro hattı açılış töreninde, bugünün emek korumalı hizmet anlayışıyla çalıştıkları 5 yılın taçlandığı gün olduğunu belirtti.

Koşullar ne kadar zor olursa olsun mazeret değil icraat ürettiklerini, canla başla çalıştığını ifade eden Soyer, seçim beyannamesinde vadettiği 165 projeyi yüzde 87'lik bir oranda tamamladıklarını, onlara 15 proje eklediklerini kaydetti.

Soyer, günde 170 bin İzmirliyi taşıyacak Narlıdere metrosunun 15 Nisan'a kadar ücretsiz hizmet vereceğini dile getirerek, görev süresi boyunca yaptığı çalışmaları anlattı.

"Ben uzun mesafe koşucusuyum"

Soyer, CHP ve İzmir arasındaki güçlü ilişkinin tesadüf olmadığını belirterek, "Her ikisinin de özünde Anadolu'dan dünyaya uzanan bir uygarlık köprüsü inşa etme gayreti vardır. Fakat ne yazık ki bugün, değişim sloganın altının boşaltılarak, hedefinden koparıldığını ve umutların sönümlendiğini üzülerek görüyoruz." ifadelerini kullandı.

"Elbette bu kadar emeğe partinizden ve yoldaşlarınızdan bir takdir beklersiniz." diyen Soyer, şöyle devam etti:

"İzmir CHP il kongresinde kapalı oylamada 522 delegenin 508'inin oyuyla en yüksek örgüt desteğini alana, başarılarıyla uluslararası alanda en yüksek makama getirilene, anketlerde birinci çıkana, bu kadar çabaya, devrim niteliğindeki onlarca esere bir teşekkürü çok görenlere buradan sitem ediyorum. Canları sağ olsun. Bu yoldaki en büyük ödül siz değerli İzmirli hemşerilerimin takdiridir. Bu makamdaki görevim bitse de sizlerin her siyasetçiye bahşetmediğiniz ama beni oturttuğunuz gönül makamı benim için en büyük ödüldür."

İzmir için son nefesine kadar hizmet edeceğini söyleyen Soyer, "Unutmasınlar. Ben uzun mesafe koşucusuyum. Bu ülkede demokrasinin neferi olmayı sürdüreceğim. Bir nefer olarak birlikte başlattığımız tüm projelerin de takipçisi olacağım. Şunu çok iyi bilsinler, bugüne kadarki hattımız İzmir Büyükşehir Belediyesiydi. Bundan sonra sathımız, tüm vatandır." dedi.

Açılışa CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan ile CHP İzmir milletvekili ve ilçe belediye başkanları, ilçe belediye başkan adayları da katıldı.

Açılış töreninin ardından sanatçı Haluk Levent konser verdi.

Seferler ön işletme sürecinde 15 dakikalık sıklıkla

Fahrettin Altay-Narlıdere arasındaki 7,2 kilometrelik metro hattında Balçova, Çağdaş, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Narlıdere, Şehitlik ve Kaymakamlık istasyonları yer alıyor. Günlük yolcu sayısının ortalama 170 bin olması öngörülüyor. Seferler ön işletim sürecinde 15 dakikalık sıklıklarla yapılacak. Kaymakamlık istasyonunun bir hafta sonra faaliyete gireceği belirtildi.