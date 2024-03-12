İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay arasında yaşanan destek gerilimi sonrasında, İzmir iş dünyası zirvesinde bir araya geldi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Soyer ve Tugay ile birlikte poz verdi, değişim ve dönüşüm mesajları verdi.

İş Dünyası Zirvesi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir ziyareti kapsamında İzmir iş dünyası ile buluştu. İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası ve İzmir Ticaret Borsası iş birliğiyle düzenlenen zirveye, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, İzmir Milletvekilleri, İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, ilçe belediye başkanları, ilçe belediye başkan adayları ve iş insanları katılım sağladı.

Tugay, Soyer ve Özel Aynı Karede

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay arasındaki destek geriliminin ardından, üç isim ilk kez bir araya geldi. İş dünyası zirvesinde birlikte poz veren Soyer, Tugay ve Özel, değişim ve dönüşüm mesajları verdiler.

"İZMİR DURUŞU"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer konuşmasında, " 8 Nisan 2019'da mazabatamı alırken bu şehir için canla başla çalışacağıma söz vermiştim. Bu vaat ettiğim projeleri başarmış olmanın grurunu taşıyorum. Ekonomik kriz ve yoksulluk derinleşirken bunları mazeret olarak göstermedim. Şehrimizde rant peşinde koşanlara peşkeş çekmedim. İzmir duruşu ile 5 yılda ulusalarası finans kuruluşlarından 1 milyarın üzerinde finansman getiren tek belediye olduk. Damia çok renk, ses ve nefesten yana olduk. Cumhuriyetimizin değerlerini savunmak için her zaman en önde yer aldık. İnsanlığın içinde bulunduğu krizlerin tamamının çözümünün demokratik ilkelerde yattığını biliyorum" dedi.

YARIM KALAN PROJELERİ AKTARDI

İzmir'in merkezi hükümetten payını alamadığını vurgulayan Tunç Soyer, "İzmir parti devleti tarafından 22 yıldır fakirleştirildi. İzmir'den 40 alıp 1 verdiler. Yıllardır bu böyle. Peki neden? Laikliğini, çağdaş Türkiye Cumhuriyetinin en güvenli kalesi olan İzmir'in ileri gitmesinden korktular. Korkmaya da devam edecekler. İzmir kendisiyle barışık, otoriter siyasal iklimin panzehiri olmayı sürdürecek. Benim dönemiminde başlayan ancak 2 dönemde bitecek stratejik meseleleri paylaşmak istiyorum. Bazı stratejik işlerin devam etmesi gerekiyor. Bunlar artık benim projelerim olmaktan çıktı, İzmir'iğn projeleri. Ben göreve başlarken kokan bir körfez vardı. Yeni gelecek başkana kokmayan bir körfez bıraktım. Şimdi sırada yüzülebilir körfez var. Körfez için geliştirdiğimiz 10 yatırımlık programın içinde arıtma tesisleitnin yanı sıra yepyeni işler var. Bu çalışmaların tümü bilimsel olarak onaylandı. Herkes emin olsun ki doğru yoldayız, diliyorum ki bu yolda devam edilsin" ifadelerine yer verdi.

TUGAY'A 'KIRMIZI ÇİZGİ' MESAJI VERDİ, VİZYON PROJESİNİ AÇIKLADI

En önemli konunun deprem ve kentsel dönüşüm olduğuna dikkat çeken Soyer, "İzmir'in nazım imar planın süresi 2030'da doluyor. O tarihe kadar kentsel tasarım yapmak gerekiyor. Ada bazında değil havza olarak yapmak gerekiyor. Yeni adayın kırmızı çizgileri önemsemesini umut ediyorum. Buca-Onat tüneli en büyük yatırımlarımızdan biri. Bu tünelin 2 yıllık işi kaldı. Umarım açıldığını göreceğiz. İzmir'in 4 büyük raylı sistem yatırımının ikisini bu dönemde bitirdik. İnşaatın tamamnının parasını temin ettik. Şu an bu kaynak Büyükşehir'in emrinde. Gaziemir metrosunun yeni dönemde başlaması gerekiyor. Aday gösterilseydim vizyon projelerimizden biri İZMAN olacaktı. İzmir ve Manisa 15 dakikaya inecekti. Meraİzmir projesine de sahip çıkılmasını umut ediyorum. İzmir olarak öncü kent olma kararlılığımız var. Trafikten, altyapı, kentsel dönüşüm sorunlarınan bahsederiz ve derin yoksulluktan bahsederiz. Bunların her birisi bizim için önemli mücadele alanlarıdır. Bu alanlarla ilgili fikirlerimiz net, planlarımız hazır. Tüm kesimleri temsil eden siyasetçiler olarak ülkemizdeki refahın ve zenginliğin insanlara adil sunulması noktasında kentimizin önemi büyük. Şehrimizde aç insanlar varsa, barınma problemi yaşayan insanlar varsa biz bu şehirde refah içerisinde olduğumuzdan bahsedemeyiz. Kadınlarımız ülkemizde olması gerektiği kadar özgür değil. İş, sosyal yaşamda ve siyasette temsil edilmemektedir. Önlerinde hala engeller vardır. Genel Başkanımız ve parti üst kurullarımızı yürekten kutluyorum. Devrim niteliğinde karar alarak 9 kadın aday çıkardı.

"MÜCADELEYE DEVAM"

Değişim ve dönüşüm mesajı veren Tunç Soyer, ". İzmir asla ama asla vazgeçmez. Bağımsızlık bizim karakterimizdir. İzmir eşitlikçi ruhuyla barışıktır. Dilerim ki değişim sloganıyla başlayan süreç dönüşüm ile devam eder. Biz mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Halkın talepleri yegane yol göstericimiz olacak. Ben demokrasinin kalesi olan ve Türkiye'deki en güzel uygulamları ortaya koyan İzmir'de son nefesime kadar çalışmaya devam edeceğim. Mutlaka başaracağız" dedi.

DEĞİŞİM DÖNÜŞÜMLE TAMAMLANACAK

İzmir'in CHP'nin kalesi olduğunu hatırlatan İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, "Yaşadığımız bu kentte neyin parçası olduğumuzu çok iyi biliyoruz. Bizler İzmir'in parçası olan insanlarız. Sahip çıkmaya çalıştığımız bir şeyler var. Herkes kendi alanında İzmir'in hepimiz için çok kıymetli olan mirasını korumak için çaba içerisinde. Büyükşehir belediyemiz ve ilçe belediyelerimiz iş dünyası ile görüşmelere ve ortaklaşa çalışmnaya devam ettik. Sizlerle birebir görüşmelerimizde pek çok konuda söz verdim. Gereğini yerine getirmeye hazırım. İzmir'e dair kültürel miras ve yaşamımızın kalitesi ile ilgili sahip olduğumuz değerleri Tunç Soyer bizlere aktardı. İzmir'in kalkınması, gelişmesi birinci hedefimiz. Bu olmazsa olmaz. Beraberinde İzmir'in doğal mirasının ve kültürel mirasının da korunması çok önemli. İzmir'in geleneklerinin korunması çok önemli. CHP neden tercih ediliyor gibi sorular yönetildiğinde partimizin değerlerinin İzmir'in değerleri ile örtüşmesinden dolayı olduunu anlatmaya çalışıyoruz. Bu nedenle İzmir CHP'nin kalesi olmuştur. İzmirliler Atatürk'ün bize bıraktığı mirasa sonuna kadar sahip çıkan, gericiliğe karşı özgürlüğü savunmaya devam edecektir. Bizler de içinde bulunduğumuz günlerde siyasetin halktan kopmasına karşı partimizde Genel Başkanımızn önderliğinde değişim süreci başlattık. Bu değişim Tunç Başkanımızın deyimiyle 'dönüşüm' ile tamamlanacak. Halka daha yakın olan siyasetçilerin daha fazla var olduğu bir dönemi birlikte başlattık. Değişim sürecini İzmir'den başlatmak İzmir'e çok yakışacak. Bu dönemde partimizin üst kurumlarının takdiriyle Büyükşehir'e aday gösterildim. 30 değerli aday arkadaşımla birlikte bu misyonun farkında olacğaız ve herkese kulak vereceğiz. İnandığımız şey çok başarılı olacağımızdır. Uzun süredir çözüm bekleyen süreçleri hızlandıracak ve neticelendireceğiz. CHP'nin sosyal demokrat başkanlarının bize emanet ettiği bayrağı daha ileri götüreceğiz. Bize destek olacak olan herkese teşekkür ederim" dedi.