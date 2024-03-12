Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, bugün İzmir'e gelerek yoğun bir seçim çalışması başlattı. İki günlük program kapsamında İzmir'deki iş dünyasıyla buluşan Özel, Bayraklı'da miting düzenleyip Bornova'da iftar programına katılacak. İkinci gününde ise Ödemiş, Tire, Bayındır, Menderes ve Torbalı'da halk buluşmalarına katılacak.

İş Dünyası Buluşması

Özel'in İzmir programı, İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası ve İzmir Ticaret Borsası iş birliğiyle düzenlenen İzmir İş Dünyası Buluşması ile başladı. CHP lideri, iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelerek önemli konularda görüş alışverişinde bulundu.

Parti İçi Tartışmaların Ardından İlk Buluşma

CHP içerisindeki aday belirleme süreci ve tartışmaların ardından, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde CHP Parti Meclisi tarafından İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak Cemil Tugay'ın gösterilmesiyle bir dönem sancılı bir süreç yaşanmıştı. Bu süreçte, mevcut İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in aday gösterilmemesi, parti içinde gerginliklere sebep olmuştu.

Özel, Soyer ve Tugay, bu süreçte yaşanan tartışmaların ardından ilk kez bir araya gelerek iş dünyası buluşmasında birlikte görüntülendiler.

Bayraklı Mitingi ve Bornova İftarı

İş dünyası buluşmasının ardından saat 18.00'de Bayraklı'da Deprem Anıtı Meydanı'nda miting düzenleyecek olan Özel, vatandaşlara seslenecek. Bayraklı mitinginin ardından Bornova'da iftar programına katılacak.

İkinci Gün Halk Buluşmaları

13 Mart Pazar günü, Özel ilçelerde halk buluşmalarına katılım sağlayacak. Ödemiş, Tire, Bayındır, Menderes ve Torbalı'da gerçekleşecek halk buluşmalarında, CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay ve ilçe adayları için destek isteyecek.

Özel, 13 Mart Çarşamba günü ise Torbalı'da iftar yemeğine katılacak.