Örgütlü emek mücadelesinin demokrasi için vazgeçilmez bir güç olduğunu dile getiren Ünsal “Bu mücadelede sendikalar ile yol yürümek, dayanışma ve sağduyu ile hareket ederek sağlıklı bir diyalog sürdürmek istiyoruz” dedi.

SAĞDUYU VURGUSU

Yerel seçim öncesinde kentin tüm dinamikleriyle bir araya gelmeye devam eden Cumhuriyet Halk Partisi Karşıyaka Belediye Başkan Adayı B. Yıldız Ünsal, işçi ve memur sendikalarına konuk oldu. Sırasıyla DİSK Ege Bölge Temsilciliği, TÜRK-İŞ Ege Bölge Temsilciliği, TÜM YEREL-SEN 2 No’lu Şube ve TÜM BEL-SEN 2 No’lu Şube’yi ziyaret eden Ünsal, dayanışma ve sağduyu vurgusu yaptı.

“AMACIMIZ ORTAK”

“Örgütlü hak ve emek mücadelesi, demokrasinin vazgeçilmezidir” diyen CHP Karşıyaka Adayı Ünsal, şu ifadeleri kullandı: “Yerel yönetimler demokrasinin temel taşlarından biriyse, sendikalar da belediyelerin ayrılmaz bir parçasıdır. Ülkenin içinden geçtiği zorlu süreçte, ortak bir amaç için mücadele edeceğiz. Bu nedenle dayanışma ve uyum içinde çalışacağımıza inanıyorum. Örgütlenme ve demokrasinin en önemli ayağının sendikalar olduğunu düşünüyorum. Her türlü sorunu diyalogla, dayanışmayla, sağduyuyla çözeceğiz. Bizleri nezaketle ağırlayan sendika temsilcilerimize teşekkür ederim.”