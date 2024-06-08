İSTANBUL (AA) - SPX Üst Yöneticisi (CEO) Barış Andırınlı, Pickleball sporunun kendileri için çok heyecan verici olduğunu belirterek, " Her sporun birtakım dezavantajları var ama Pickleball bunları minimize etmiş durumda." dedi.

Türkiye'deki ilk Pickleball turnuvasına sponsorluk eden SPX, 7 Haziran Cuma günü yapılan gösteri maçıyla turnuva açılışını yaptı. Etkinlik SPX Üst Yöneticisi (CEO) Andırınlı, Milli Tenisçi İpek Şenoğlu Turna, basın mensupları ve sporseverlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

70 ülkede resmi federasyonu bulunan, ulusal ve uluslararası birçok organizasyonu düzenlenen tenis, masa tenisi ve badminton karması olarak görülen Pickleball, çok yüksek efor gerektirmeyen kendine özgü kurallar çerçevesinde oynanan bir spor olarak öne çıkıyor.

Etkinlikte konuşan Andırınlı, açılımı Sport Point Extreme olan SPX markasının eski bir perakende firması olduğunu ve 35 yıllık bir geçmişe sahip olduklarını belirtti.

Temelde takım sporları dışında ağırlıklı olarak, ekstrem denilebilecek bütün spor dallarında faaliyet gösterdiklerini ve kendilerini teknik spor alanında konumlandırdıklarını vurgulayan Andırınlı, "Burada konvansiyonel, standart, teknik uzmanlık gerektirmeyen sporlar bizim alanımız değil, biz daha çok kayak, snowboard, tenis, outdoor, patika koşusu bu gibi alanlarda ve şimdi de Pickleball alanında faaliyet gösteren ve uzmanlığa dayanan teknik ürünlere dayanan çok farklı bir perakende firmasıyız." açıklamasında bulundu.

Pickleball'ın Türkiye'de çok tanınmış bir spor dalı olmadığını fakat dünyada çok yaygın olduğunu aktaran Andırınlı, 1960'lardan beri yapılan bu sporun özellikle Amerika çıkışlı ve Amerika'da yaygınlaşmış bir spor olduğu bilgisini paylaştı.

Pickleball'ın Amerika'da raporlara göre son 4 yılın en hızlı büyüyen spor dalı olduğuna işaret eden Andırınlı sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kesinlikle bu spor bizim için çok heyecan verici. Çünkü her sporun birtakım dezavantajları var ama Pickleball bunları minimize etmiş durumda. Birincisi çok keyifli bir spor kolay öğrenilebilen bir spor. Kardiyonun, nabız seviyesinin belli bir seviye üzerine çıkmadığı, daha rahat yapılabilen, çok zorlayıcı olmayan bir spor dalı. Elbette profesyonel kısımdan bahsetmiyorum ama amatör bir sporcuysanız çok rahatlıkla başlar başlamaz keyif almaya başlayabilirsiniz. Ve en önemlisi de 7'den 70'e çok küçük yaşta veya yaşlı insanların da oynayabileceği bir spor dalı. Dolayısıyla çok potansiyeli yüksek, herkesin yapabileceği bir spor. Biz de raket sporlarında lider firma olarak Pickleball sporunuda da bir yerden tutup belli bir noktaya gelmesi için elimizden gelen gayreti göstermek istiyoruz."

- "Üç sene içerisinde çok önemli noktalara gelecek"

Andırınlı, Pickleball'ın küçük bir kortta daha pratik bir ekipmanla ve pratik bir sahada yapılan bir spor olduğuna dikkati çekerek, "Dolayısıyla bizim öngörümüz ve çabamız da birçok tenis kortunu eş zamanlı olarak Pickleball için kullanılacak olması. Biz de bütün ilişkide olduğumuz sponsorluğunu yaptığımız kulüplere destek veriyoruz. O kortları dönüştürmek demeyeyim ama tenisle birlikte eş zamanlı kullanılabilmesi adına onlara bant sağlıyoruz, file sağlıyoruz, raket sağlıyoruz. Bu da şu demek; önümüzdeki dönemde tenis oynayan herkes bir şekilde Pickleball ile tanışacak. Seven devam edecek ve bu spor kolay yapılabilmesi ve çok keyifli bir spor olmasından kaynaklı bence üç sene içerisinde çok önemli noktalara gelecek." şeklinde konuştu.

Pickleball sporunu daha hızlı yaygınlaştırmak, insanlara tanıtmak, onlara eğitim vermek ve keyifli bir turnuva yapmak adına birlikte harekete geçtiklerini vurgulayan Andırınlı, şöyle devam etti:

"Bütün bu grupların bu iyi insanların dostluğuyla, arkadaşlığıyla, ortak çabasıyla bu turnuvayı hayata geçirmiş olduk. 2 günlük bir turnuva olacak. Cumartesi sabahtan pazar akşama kadar devam edecek. Kayıtlarımız da doldu bu çok sevindirici yani bütün 2 günü sonuna kadar değerlendirebileceğimiz kadar kayıt aldık. Bu da bizi çok mutlu ediyor çünkü insanlar bu tip yeniliklere aç. Yeni sporlarla tanışmak istiyor özellikle tenis aşıkları çok ilgi gösteriyor. Ve biz de tabii 35 yıldır tenis camiasının içinde olduğumuz için bizim bu spor dalına liderlik ediyor olmamız da tabii onları ayrıca mutlu ediyor."

- "İnsanların bu sporlarla tanışmasına gayret ediyoruz"

Amaçlarının birçok organizasyonla birlikte bu sporların daha da yaygınlaştırılmasını ve daha fazla insan tarafından yapılır hale gelmesini sağlamak olduğunu aktaran Andırınlı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Söz gelimi patika koşusu tarafında her bir markamız için düzenlediğimiz çok büyük koşu organizasyonları var. Salomon markamız için Salomon Kapadokya Ultra Treal, Merrell markamız için Merrell Belgrad Ultra Trail gibi dev organizasyonlar hayata geçiriyoruz. Bunun yanı sıra outdoor markalarımız için outdoor festivalleri geçen hafta hayata geçirdiğimiz Jack Wolfskin için bir Wolfest isminde doğa ve müzik festivali hayata geçirdik. Bu vesileyle aslında insanların bu sporlarla tanışmasına gayret ediyoruz. Pickleball'ı da tabii geçmeyeyim. Dünyada da yeni yeni parlayan bir spor. Amerika dışı için konuşuyorum açıkçası benim hayalim bir gün Türkiye bu kadar hızlı, bu kadar yeni yeşeren bir spor dalının neden olmasının böyle iyi sporcular çıkarsın, dünyada ilk üçte yer alacak sporcular yetiştirsin. Bu bir hayal değil, bu yapılabilir bir iş. Ama hızlı hareket etmek ve o alanda hızlıca bir yer tutmak lazım diye düşünüyorum."



