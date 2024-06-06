Manisa'da gerçekleştirilen 'Manisa Tarzanı Çevre Günleri' kapsamında düzenlenen 'Yeşil Manisa Zirvesi', 3 gün süren bir etkinlikle tamamlandı.Zirvede, sürdürülebilirlik, karbon salınımının azaltılması ve suyun tasarruflu kullanımı gibi konular, uzmanlar tarafından detaylı bir şekilde ele alındı.

Su ve Atıksu Yönetimi Oturumu: İklim Değişikliğine Uyum ve Verimli Yönetim

MASKİ Genel Müdürlüğü Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanı Kemal Anaç'ın moderatörlüğünde gerçekleşen oturumda, Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü temsilcisi Şükrü Uzun, iklim değişikliğinin su kaynaklarına etkisi ve uyumu konusunda sunum yaptı. Çevre Mühendisi Şule Mansur ise içme suyu temin sistemlerinde gelir getirmeyen su azaltımı ve sürdürülebilir su yönetimi konularını ele aldı.

İkinci bölümde, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı Temiz Enerji Yönetim Şube Müdürü Güler Artan'ın moderatörlüğünde 'Manisa’da Yeşil Dönüşüm ile İlgili Ulusal ve Uluslararası Proje Yönetimi' oturumu gerçekleşti. Burada, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Kurumsallaşma ve Devlet Destekleri Temsilcisi Mehmet Can Çakar ve Dr. Öğretim Üyesi Emre Uygur'un sunumlarıyla yeşil dönüşüm projeleri ve uygulanabilirlikleri üzerine detaylı bilgiler paylaşıldı.

'Manisa Tarzanı ve Çevre Günleri' kapsamında düzenlenen atölye çalışmalarında, Manisa Büyükşehir Belediyesi Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi öğrencileri, çeşitli çevreci etkinliklerde buluştu. Minikler, çim adam yapımı, rüzgar gülü oluşturma, çiçek dikimi ve taş boyama gibi etkinliklerle çevre bilinci kazandılar ve yeteneklerini sergilediler.