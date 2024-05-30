Suudi Arabistan'ın dev petrol şirketi Saudi Aramco, ikincil halka arz sürecine en erken pazar günü başlamayı planlıyor. Şimdiden 10 milyar doların üzerinde resmi olmayan talep geldiği belirtiliyor.

Bloomberg'e konuşan kaynaklara göre, Suudi Aramco'nun ikincil halka arzında 10 milyar dolardan fazla gelir elde etmesi bekleniyor. Suudi Arabistan hükümeti, Aramco'nun en büyük hissedarı olarak, gelecek hafta perşembe gününe kadar sürecek talep toplama sürecini başlatmayı planlıyor.

Ortadoğu ve Avrupa'dan gelen taleplerin yoğunluğu da dikkat çekiyor. Bloomberg'e konuşan kaynaklara göre, Ortadoğulu ve Avrupalı yatırımcılar, şimdiden Aramco'nun ikincil halka arzına 10 milyar doların üzerinde resmi olmayan talepte bulundular.

Saudi Aramco, beş yıl önce yaklaşık 30 milyar dolarlık halka arzla dönemin en büyük halka arzını gerçekleştirmişti. Bu seferki ikincil halka arz gelirinin, Suudi Veliaht Prens Muhammed Bin Salman'ın ülkenin ekonomisini çeşitlendirme projelerini finanse etmesine yardımcı olması bekleniyor.