İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına yönelik sürdürdüğü çalışmalarda, Mut ilçesinde, elinde bulundurduğu tarihi eserleri satmak için müşteri arayışında olan M.Ç.'yi tespit edip takibe aldı. Takip ve araştırma sonucunda operasyon düzenleyen ekipler, M.Ç.'yi yakalayıp gözaltına aldı. Şüphelinin evinde arama yapan jandarma ekipleri; 1 dedektör, 42 Roma ve Bizans dönemine ait sikke, 2 kolye, 1 yüzük ve 1 tarihi objeye el koydu. Tarihi eserler incelenmek üzere Mersin Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Yakalanan şüpheli ise işlemleri tamamlanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürülürken, operasyonla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.