TARİŞ Üzüm Birliği Başkanı Ferhat Şen, TARİŞ Entegre tesislerinde yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelerek önemli bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, kooperatiflere üzüm teslim eden ortaklara önceden vaat edilen 5 TL'lik fiyat farkının 5 Haziran 2024 Çarşamba günü ortakların hesaplarına yatırılacağı duyuruldu. Şen, bu farkın birliğe maliyetinin 65 milyon TL olduğunu belirtti.

Başkan Şen, TARİŞ Üzüm Birliğini hem finansal hem de kurumsal olarak güçlendirmek için çalıştıklarını vurgulayarak, entegre üzüm işletmesinde kapasite ve kalite artırıcı yatırımlar yaptıklarını dile getirdi. Ayrıca, sirke-pekmez işletmesinde üretimi 60 milyon TL'ye çıkaracakları bir yatırım planladıklarını açıkladı. Bu adımların, birliğin geleceğini daha da sağlam temellere oturtmayı amaçladığını ifade etti.