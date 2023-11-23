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Selçuk Üniversitesi'nin akademik yılı açılış törenine katılan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, akademisyenlerle bir araya geldi. Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy, Tatar'a 'Fahri Doktora' belgesi takdim edip cüppe giydirdi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, akademisyenlere seslenerek, "Kıbrıs Türk halkının kendi devletini kurma hakkı elbette vardır. Türkiye Cumhuriyeti de bu devleti tanıdığı için bizim de artık bir statümüz var ve bu statüyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin deniz yetki alanları, kara suları, ekonomik hakları ile ve diplomatlara göre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak 'Mavi Vatan'daki hakkımız, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti toprağının 3 katıdır. Yani 'Mavi Vatan'da Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki o Akdeniz'in mavi sularındaki hakkımız Kuzey Kıbrıs'ın 3 katıdır. Çok önemlidir. Türkiye Cumhuriyeti'nin Libya Antlaşması ile artık Doğu Akdeniz'de bambaşka bir harita, bambaşka bir durum ortaya çıkmıştır. Çünkü Yunanistan'ın en büyük hayali Ege adaları, Rodos, Girit, Yunanistan üzerinden Kıbrıs'a kadar gelmek suretiyle denizleri zapt etmektir. Denizleri de kendi egemenlik alanları içerisine kaydetmek, bileşenler nezdinde ve diğer kurum kuruluşlara bunu kabul ettirmek, bu şekilde büyük Yunanistan'ın zeminini, meşrulaştırıp Anadolu'yu, Türkiye'yi bir bakıma kuşatma hayallerini, Kıbrıs Türk halkının meydan okumasıyla birlikte Kıbrıs'taki başarılarımız ve zaferimiz bütün bu yapılanları da bozmuştur" dedi.



'BİR ANLAŞMA OLACAKSA EGEMENLİK İÇİN OLACAK'



Cumhurbaşkanı Tatar, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bir anlaşma kurdular. Bir süre sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin garantörlüğünün modası geçtiği için Türkiye'nin garantörlüğü sona erecek. Avrupa Birliği, Kıbrıs'ın garantörlüğünü o karşılayacak ve tabii ki Türk askeri 3'üncü bir devletin askeri olarak orada duramaz. Türk askeri de çekilecek. Düşünebiliyor musunuz? Türkiye'nin garantörlüğü bitecek, Türk askeri Kıbrıs'tan çekilecek ve oradaki birkaç yüz bin Kıbrıslı Türk o dünyada yaşamayı başaracak. Kimse buna inanmaz. Geçmişimiz var, yaşadıklarımız var. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, büyük Türk dünyasının bir parçasıdır. Kıbrıs Türküne her zaman Türkiye sahip çıkmıştır. Bundan sonra da Kıbrıs'ta bir anlaşma olacaksa, mutlak surette egemenlik için olacak. Mutlak surette Türkiye Cumhuriyeti, o anlaşmanın garantörü olacak, Türk askeri de Kıbrıs'ta kalmaya ilelebet devam edecek."