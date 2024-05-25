AK Parti Kütahya Milletvekili Mehmet Demir, AK Parti İlçe Başkanı Himmet Özer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Raşit Küçükkağnıcı, İlçe Özel İdare Müdürü Ali Ertürk ve şube müdürleri Sedat Cumali Koca, Murat Şahin, Mehmet Ali Özdemir ve Öğretmenevi Müdürü Yunus Başçı, tadilatı devam eden Tavşanlı Öğretmenevi’nde incelemelerde bulundu.

Tavşanlı’nın eğitim ve sosyal yaşamına katkı

AK Parti Kütahya Milletvekili Mehmet Demir, ziyaret ve inceleme sonrası yaptığı açıklamada, Tavşanlı’nın 73 bin 400 merkez nüfusu ve toplamda 106 bin kişilik nüfusuyla önemli bir eğitim merkezi olduğunu ancak bugüne kadar öğretmenlerin sosyal, kültürel, eğitsel ve sportif ihtiyaçlarını karşılayacak bir öğretmenevi ve sosyal tesise sahip olmadığını belirtti. Demir, bu önemli ihtiyacı karşılamak amacıyla harekete geçtiklerini ifade etti.

Eski dershane binası dönüştürülüyor

667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile FETÖ/PDY’den devralınan ve Milli Emlak Genel Müdürlüğüne ait olan eski dershane binası, Tavşanlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğretmenevi olarak kullanılmak üzere talep edildi. Bodrum, zemin ve dört kat olmak üzere toplamda 3 bin 352 metrekare kapalı alana sahip olan bu binanın dönüşüm-tadilat projesi, Bakanlık İnşaat Emlak Dairesi Başkanlığı tarafından onaylandı.

Finansman ve ihale süreci

Projenin başlangıcı için gerekli olan 500 bin TL’lik ödenek sağlanarak 18 Aralık 2018 itibarıyla ilk tadilat çalışmaları tamamlandı. 2023 yılı Aralık ayında Bakanlık tarafından 5 milyon TL’lik ek ödenek daha aktarıldı. 21 Mayıs 2024 tarihinde Tavşanlı Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından gerçekleştirilen ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklif olan KDV hariç 4 milyon 150 bin TL, KDV dahil 4 milyon 980 bin TL teklifi veren firmaya verildi. Sözleşmenin 27 Mayıs 2024 Pazartesi günü imzalanması planlanıyor ve işin tamamlanma süresi 100 takvim günü olarak belirlendi.

Kapsamlı bir sosyal tesis

Yeni öğretmenevi, tamamlandığında 50 yatak kapasitesi ile hizmet verecek. Ayrıca, kahvaltı ve yemek salonu, fitness salonu ve toplantı salonları gibi modern olanaklar sunacak. Bu tesis, Tavşanlı’daki öğretmenler ve eğitimciler için sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılayacak kapsamlı bir sosyal tesis olarak hizmet verecek.

Eğitimciler için büyük fırsat

Mehmet Demir, yeni tesisin hizmete girmesiyle birlikte Tavşanlı’daki eğitim çalışanlarının sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanması için büyük bir fırsat sunulduğunu vurguladı. Bu önemli adımın, Tavşanlı’daki eğitim kalitesine ve eğitimcilerin yaşam kalitesine olumlu katkılar sağlayacağına olan inancını belirtti.