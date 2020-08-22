Online Xiaomi Teknik Servisi

Dünyanın şüphesiz ki en kaliteli akıllı telefon markası olan xiaomi üretmiş olduğu akıllı telefonlar ile Türkiye’de de en çok tercih edilen markalar arasında yer alıyor.

Cihazları milyonlarca kişi tarafından tercih edilen xiaomi markasının modellerinde meydana gelebilecek sorunlar ile ilgili teknik servisini ise Teknikmi.com aracılığı ile alabilirsiniz. Kullanıma bağlı olarak meydana gelebilecek xiaomi modellerindeki sorunlar için xiaomi servis firması olmaları nedeni ile rahat bir şekilde online olarak da telefonunuzu yollayarak, parça değişimi de dahil olmak üzere yaptırabilirsiniz.

Alanında uzman xiaomi teknisyenleri tarafından gerçekleştirilmekte olan teknik servis işlemlerinde, firma tarafından özel olarak hazırlanan odalar kullanılmaktadır. Bu odalar tamamen sterilize edilmiş ve statik elektrikten arındırılmıştır. Bu sayede cihazın açılması ile birlikte ortamda bulunan elektrikten dolayı sorun görmeyecek ana kart problemlerinin önüne geçmiş olacaksınız.

Xiaomi yedek parça ihtiyacınız olması durumunda, bunların da firmada aynı gün içerisinde orijinal parçalar ile değişimlerinin yapılmasından dolayı, sizde parça değişimlerini yaptırabilirsiniz. Sadece İstanbul’a değil tüm Türkiye’ye hizmet veren xiaomi yetkili servis ile cihazlarla ilgili tüm sorunlar ile ilgili destek vermekte olan xiaomi teknisyenleri sizlere en uygun fiyat ile en kaliteli hizmeti sunmaktadır.

6 Ay Garanti Süresi

Teknikmi bünyesinde teknik servisi hizmeti sunmakta olan xiaomi teknisyenleri işlemlerinizi hızla gerçekleştirir iken tüm kontrollerin yapılmasının ardından tarafınıza sunulmaktadır. Tüm Türkiye’ye sunmakta olduğu xiaomi yetkili servis hizmetlerinde müşterilerine 6 ay garanti süresi vermektedir. Sizin adınıza ve cihazınıza özel olarak hazırlanarak kaşe ve imzalı bir şekilde hazırlanacak olan garanti belgesi ile tekrar bir sorun yaşamanız durumunda firma ile iletişime geçerek destek alabilirsiniz.

Telefonunuzu Gönül Rahatlığı İle Tamir Ettirin

Teknik servis hizmetlerinde farklı ayrıcalıkları ile dikkat çeken xiaomi yetkili servis yıllardır aynı kalitede hizmet sunmakta olduğu gibi, hizmetlerinde %100 müşteri memnuniyet yakalamıştır. Gerek kullanmakta olduğu özel ekipmanlar, gerekse de alanında profesyonel xiaomi teknisyenleri ile en kaliteli hizmeti sunan firma, bu özellikleri Türkiye’de bir ilki gerçekleştirmektedir. Hızlı, garantili, kaliteli ve uzman bir xiaomi teknik servisi arıyorsanız sizde hemen firma ile iletişime geçerek cihazınızı doğru yere teslim edin.



