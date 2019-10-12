Televizyon İnternete Nasıl Bağlanır

Bilgisayarların ya da akıllı telefonun ekranına sıkışıp kalmak istemeyenler ve sevdikleriyle birlikte dizi film seyretmekten hoşlananlar çareyi televizyonlarını internete bağlamakta buluyor. Eğer akıllı tvniz varsa işiniz çok kolay. Televizyonunuzun ayarlar kısmına girip kablosuz ağ bağlantısını yapmanız yeterli. Youtube, Spotify, Netflix gibi uygulamalar çoğu akıllı tvde hazır kurulmuş şekilde karşınıza çıkıyor.

Akıllı tvniz yoksa üzülmeyin, televizyondan internete bağlanmak için halen birçok alternatifiniz var. Bu alternatifleri 2 grupta toplayabiliriz. Bilgisayarınızı internete bağlayıp görüntüyü televizyona aktarabilirsiniz ya da direkt televizyonunuzu internete bağlayacak bir cihaz kullanabilirsiniz.

Dizüstü bilgisayarınızı hdmi kablo ile televizyonunuza bağladığınız anda bilgisayar ekranındaki görüntüyü aynen televizyon ekranına yansıtmış olursunuz. Eğer macbook kullanıyorsanız bilgisayar girişi için dönüştürücü ara kabloya ihtiyacınız olacak. Kasa ve monitörden oluşan masaüstü bilgisayarınız varsa televizyon ekranını monitör yerine kullanabilirsiniz. Bu örnekler yukarıda bahsettiğimiz 1. gruba ait. Her defasında kablolarla uğraşmaya ve basit de olsa kuruluma gerek olmasın diyorsanız şimdi sıralayacağımız 2. gruptaki yöntemlerden birini tercih etmelisiniz.

1- TV Streaming Araçları

Bu kategoride pazarın en büyük ismi Apple TV. Apple TV’yi televizyonunuza bağladıktan sonra Apple TV uygulaması üzerinden istediğiniz filmi satın alarak ya da kiralayarak izleyebiliyorsunuz. Daha önce iTunes’dan satın aldığınız bir içerik varsa onlara da buradan erişim sağlayabilirsiniz. Apple TV’nin kendi uygulaması dışında cihaza yükleyebileceğiniz diğer popüler uygulamalar arasında Netflix, Youtube, Kitchen Stories, Ted Talks ve benzerleri yer alıyor.

Apple dışında Roku, Google, Phillips gibi birçok teknoloji firması bu kategoride ürün geliştirmeye devam ediyor. Hangisini alacağınız konusunda seçim yaparken hem fiyat hem de video kalitesi, ses kalitesi, garanti süresi, arayüzünün kullanım kolaylığı gibi kriterleri göz önünde bulundurmanızı öneririz.

2- Oyun Konsolları

Xbox, Playstation gibi oyun konsollarını ayarlar bölümünden internete bağlamak oldukça kolay. Eğer online oyun satın alma oynama işlemlerini yapıyorsanız hali hazırda oyun konsolunuzun internet bağlantısı kurulumu yapılmış demektir. Birçok dizi film platformunun tv streaming, akıllı telefon ve akıllı tv uygulamalarının yanısıra oyun konsolları için özel geliştirdiği uygulamaları bulunuyor. Oyun konsollarında Netflix gibi popüler uygulamalar hazır yüklü bulunuyor. Uygulamaya üyelik bilgilerinizi girdiğiniz anda her şey hazır.

Bahsettiğimiz yöntemlerden hangisini tercih ederseniz edin evinizdeki kablosuz internet ağını kullanacaksınız. Kesintisiz ve kaliteli izleme deneyimi için hızlı internet bağlantısına sahip olmanız şart. Speedcheck gibi servisler sayesinde internet hız testi yaparak bağlantı performansınızı ölçebilirsiniz. Böylece televizyonunuzu internete bağladıktan sonra dilediğiniz gibi internet hızında bir sorun yaşamadan sörf yapabilir ve videolar izleyebilirsiniz.

Televizyon İnternete Nasıl Bağlanır

Bilgisayarların ya da akıllı telefonun ekranına sıkışıp kalmak istemeyenler ve sevdikleriyle birlikte dizi film seyretmekten hoşlananlar çareyi televizyonlarını internete bağlamakta buluyor. Eğer akıllı tvniz varsa işiniz çok kolay. Televizyonunuzun ayarlar kısmına girip kablosuz ağ bağlantısını yapmanız yeterli. Youtube, Spotify, Netflix gibi uygulamalar çoğu akıllı tvde hazır kurulmuş şekilde karşınıza çıkıyor.

Akıllı tvniz yoksa üzülmeyin, televizyondan internete bağlanmak için halen birçok alternatifiniz var. Bu alternatifleri 2 grupta toplayabiliriz. Bilgisayarınızı internete bağlayıp görüntüyü televizyona aktarabilirsiniz ya da direkt televizyonunuzu internete bağlayacak bir cihaz kullanabilirsiniz.

Dizüstü bilgisayarınızı hdmi kablo ile televizyonunuza bağladığınız anda bilgisayar ekranındaki görüntüyü aynen televizyon ekranına yansıtmış olursunuz. Eğer macbook kullanıyorsanız bilgisayar girişi için dönüştürücü ara kabloya ihtiyacınız olacak. Kasa ve monitörden oluşan masaüstü bilgisayarınız varsa televizyon ekranını monitör yerine kullanabilirsiniz. Bu örnekler yukarıda bahsettiğimiz 1. gruba ait. Her defasında kablolarla uğraşmaya ve basit de olsa kuruluma gerek olmasın diyorsanız şimdi sıralayacağımız 2. gruptaki yöntemlerden birini tercih etmelisiniz.

1- TV Streaming Araçları

Bu kategoride pazarın en büyük ismi Apple TV. Apple TV’yi televizyonunuza bağladıktan sonra Apple TV uygulaması üzerinden istediğiniz filmi satın alarak ya da kiralayarak izleyebiliyorsunuz. Daha önce iTunes’dan satın aldığınız bir içerik varsa onlara da buradan erişim sağlayabilirsiniz. Apple TV’nin kendi uygulaması dışında cihaza yükleyebileceğiniz diğer popüler uygulamalar arasında Netflix, Youtube, Kitchen Stories, Ted Talks ve benzerleri yer alıyor.

Apple dışında Roku, Google, Phillips gibi birçok teknoloji firması bu kategoride ürün geliştirmeye devam ediyor. Hangisini alacağınız konusunda seçim yaparken hem fiyat hem de video kalitesi, ses kalitesi, garanti süresi, arayüzünün kullanım kolaylığı gibi kriterleri göz önünde bulundurmanızı öneririz.

2- Oyun Konsolları

Xbox, Playstation gibi oyun konsollarını ayarlar bölümünden internete bağlamak oldukça kolay. Eğer online oyun satın alma oynama işlemlerini yapıyorsanız hali hazırda oyun konsolunuzun internet bağlantısı kurulumu yapılmış demektir. Birçok dizi film platformunun tv streaming, akıllı telefon ve akıllı tv uygulamalarının yanısıra oyun konsolları için özel geliştirdiği uygulamaları bulunuyor. Oyun konsollarında Netflix gibi popüler uygulamalar hazır yüklü bulunuyor. Uygulamaya üyelik bilgilerinizi girdiğiniz anda her şey hazır.

Bahsettiğimiz yöntemlerden hangisini tercih ederseniz edin evinizdeki kablosuz internet ağını kullanacaksınız. Kesintisiz ve kaliteli izleme deneyimi için hızlı internet bağlantısına sahip olmanız şart. Speedcheck gibi servisler sayesinde internet hız testi yaparak bağlantı performansınızı ölçebilirsiniz. Böylece televizyonunuzu internete bağladıktan sonra dilediğiniz gibi internet hızında bir sorun yaşamadan sörf yapabilir ve videolar izleyebilirsiniz.