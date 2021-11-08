WhatsApp'tan devrim gibi bir yenilik!

Dünyanın en sık kullanılan mesajlaşma uygulamaları arasında yer alan WhatsApp devrim gibi bir yeniliği devreye soktu. Güncellemeye göre artık WhatsApp Web, telefonun kapalı olması durumunda dahi kullanılmaya devam edecek

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcılarını çok rahatlatacak güncellemeyi devreye soktu. Şu anda telefonun internet bağlantısının dahi kesilmesi durumunda kapanan WhatsApp Web, artık telefon kapalı bile olsa çalışacak.

WhatsApp Web'te bir süredir test edilen telefonunuz çevrimdışıyken de mesajlaşabilme özelliği en sonunda yayınlandı. Yeni özellikle birlikte WhatsApp Web, artık telefonunuz internete bağlı olmasa ve hatta açık olmasa bile kullanılabilecek.

Webtekno'da yayınlanan habere göre WhatsApp Web için yayınlanan yeni güncellemeyle WhatsApp Web, telefonunuzdaki WhatsApp'tan farklı olmayacak. Artık tarayıcınızda web.whatsapp.com üzerinden ya da Windows uygulamaları üzerinden mesajlaşma yapabileceksiniz.

Ancak WhatsApp Web'i telefondan bağımsız bir şekilde kullanabilmek için hala telefondan QR kod okutarak ilk giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım. Bu arada; WhatsApp Web, görüntülü ve sesli görüşme özelliklerine de sahip durumda.