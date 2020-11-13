Yeni teknoloji trendleri neler olacak?

2021’e girmeye sayılı günler kaldı. Peki, dünyayı yeni yılda ne gibi teknolojik yenilikler bekliyor? 150 yılı aşkın köklü geçmişiyle Generali Sigorta, 2021 yılında yeni teknoloji olarak öne çıkacak ve günlük hayatta daha fazla yer bulacak trendleri açıkladı

Teknoloji dünyasında 2021 yılında yaşanacak dönüm noktalarından biri 5G teknolojisi olarak ön plana çıkıyor. 5G teknolojisi küresel çapta kullanılmaya başlanacak. Yakın zamanda hayatımıza girmesi planlanan 5G birçok yeniliği de beraberinde getirecek. 5G telefon dışında sağlık, otomotiv, eğlence ve hizmet gibi birçok sektörde de köklü değişikliklerin kapısını aralayacak.

Dünyanın farklı bölgelerinde robot hastabakıcılar, güvenlik görevlileri, hostesler ve garsonlar kullanılıyor. 2021 yılında ise bu teknoloji evlere girecek. Özellikle akıllı evlerde kullanılacak olan bu robot asistanlar, gelecek 10 yılda gündelik hayattaki birçok işi kolaylaştıracak.

Akıllı film ve diziler geliyor

2019 yılında piyasaya sürülen Black Mirror: Bandersnatch seyirciye sunduğu tercihlerle büyük ilgi toplamıştı. 2021’de izleyiciyi hikâyenin gelişimine dahil edecek akıllı dizi ve filmlerin sayısı artacak.

Uzaktan çalışma yaygınlaşacak

Covid-19 öncesinde evden çalışma, işverenlerin çok da tercih etmediği bir çalışma modeliydi. Ancak, pandemi sürecinin getirdiği zorunluluklardan biri haline geldi. 2021 yılında dijital uygulamaların desteğiyle ofis ve insan kaynakları maliyetlerini düşüren uzaktan çalışma sistemi daha da yaygınlaşacak.

Siri ve Google Asistan gibi sesli komutla çalışan akıllı asistan teknolojisi 2021'de yaygınlaşmaya devam edecek. Otomobil üreticileri, yeni modelleri akıllı asistanlarla donatmaya başlayacak.

Katlanabilir telefon dönemi

Akıllı telefon teknolojisinin en yeni üyesi katlanabilen telefonlar uzun süredir gündemde olan bir teknoloji. Bu teknoloji bir süredir kullanılıyor ancak yeni üretici firmaların bu tip telefonlara üretecek olmaları dolayısıyla 2021'de katlanabilen akıllı telefonların popülerliği artacak.

Dijital dönüşümün getirdiği önemli sorunlardan biri depolama alanı. 2021 yılında kullanıcılara ücretsiz ve sınırsız depolama alanlarının sağlanması bekleniyor. Bu durum mevcut dosyaları, fotoğrafları ve videoları silme sorununu ortadan kaldıracak.



