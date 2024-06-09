Türkiye genelinde gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) kapsamında, adaylar hayallerindeki üniversitelere girebilmek için ter döküyor. Sınav saat 10.15'te başlarken, geç kalan adaylar içeri alınmadı. Tokat'ta ise bir anne ve oğlu aynı okulda sınava girerek dikkat çekti.

Tokat’ta AYT maratonu

Tokat Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda saat 10.15’te başlayan ve 180 dakika süren sınav için öğrenciler, sabahın erken saatlerinden itibaren sınav yerlerinde hazır bulundu. Bu yıl, sınava girenler arasında el sanatları öğreticisi Pınar Polat ve veteriner olma hayali kuran oğlu Salih Polat da vardı.

Aynı okulda sınav heyecanı

Eşi ve oğlunu sınava götüren Ümit Polat, bu durumun kendisini hem duygulandırdığını hem de heyecanlandırdığını belirtti. Polat, "Eşim sürekli 'Oğlum ben de seninle sınava girebilirim' diyordu. Aynı okulda sınava girdiler, bu çok heyecan vericiydi. Eşim ve oğlum sınavı kazanırsa ne yapacağımı bilmiyorum, orasını eşim düşünecek" dedi.

"Çocuğumla aynı anda sınava girmek güzel bir duygu"

40 yaşındaki üç çocuk annesi Pınar Polat, uzun zamandır sınava girmeyi planladığını söyledi. "Liseyi bitirdim ve çoktandır sınava girmek istiyordum. Çocuğumla aynı merkezde ve zamanda sınava girmek güzel bir duygu. İnsan doğal olarak heyecanlanıyor. Çocuk gelişimini okumak istiyorum. El sanatları usta öğreticisiyim ve bu alanda daha da ilerlemeyi hedefliyorum" diye konuştu.

"Sorular zordu ama sınav güzel geçti"

17 yaşındaki Salih Polat ise sınavla ilgili, "Sorular biraz zordu ama güzel geçti. Nasıl denk geldi bilmiyorum ama üniversite sınavına aynı sınıfta girdik" dedi.