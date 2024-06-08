İstanbul Topkapı Sarayı'nın Harem bölümünde yer alan Cariyeler Taşlığı, Cariyeler Hamamı ve Kuşhane Mutfağı, kapsamlı restorasyon çalışmalarının ardından ilk kez ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Bu yeni açılan alanlarda, Milli Saraylar koleksiyonlarına ait nesneler ve gerçekçi silikon heykellerle yapılan canlandırmalar dikkat çekiyor. Ayrıca, ilk kez sergilenen 120 eser de ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Milli Saraylar Başkanı'ndan açıklama

Milli Saraylar Topkapı Sarayı Daire Başkanı İlhan Kocaman, "Hedefimiz sarayın her yerini ziyaretçilere açmak. Ancak bazı bölümler yapıların statik özellikleri, giriş-çıkışları ve merdivenlerinden dolayı ziyarete zorlanıyor. Bu nedenle bazı alanlar kapalı kalabilir. Ancak açılabilecek tüm mekanları hızlı bir şekilde ziyaretçilerimizle buluşturmayı istiyoruz," dedi.

Selçuklu Sultanlarının silikon heykelleri ve sikkeleri ziyarete açıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı izniyle İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ‘Türkiye Selçukluları Konya Hanedan Türbesi’ndeki Naaşların Tanzimi Projesi’ kapsamında, 2017-2023 yılları arasında Selçuklu sultanlarının yüz ve bedenleri gerçeğe uygun silikon heykellerle canlandırıldı. Bu heykeller, Konya Büyükşehir Belediyesi'nin Darü’l-Mülk Sergi Sarayı'nda ziyarete açıldı. Ayrıca, Bahadır Kalaycı koleksiyonundan Selçuklu sultanlarının darbettirdiği sikkeler de sergide yerini aldı.

Sergi sorumlusu Hülya Acar, "2 bin 764 orijinal sikke bulunmakta. Her biri tek örnek ve 31 adet standa yerleştirildi. Bu eserler tarihi belge niteliği taşıyor ve Selçuklu Devleti ile ilgili birçok bilgiyi açığa çıkarıyor," ifadelerini kullandı.