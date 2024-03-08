İzmir'in Torbalı ilçesinde bugün meydana gelen olağanüstü doğa olayı, kent merkezini ceviz büyüklüğündeki dolu taneleriyle kapladı. Saat 13.00 sularında başlayan ve yaklaşık 15 dakika süren dolu yağışı, Torbalı'nın birçok noktasını beyaza bürüdü, araçların üzerine ise adeta ceviz yağmuru gibi düştü.

Dolu Yağışının Etkileri

Torbalı kent merkezinde meydana gelen bu olağanüstü doğa olayı, ceviz büyüklüğündeki dolu taneleri ile yollarda ve araçlarda iz bıraktı. Vatandaşlar, cep telefonlarıyla bu etkileyici anları görüntüleyerek sosyal medyada paylaştılar.

Dolu Yağışının Süresi ve Şiddeti

Bugün yaşanan dolu yağışı, Torbalı ilçesini etkisi altına alarak yaklaşık 15 dakika boyunca devam etti. Bu süre zarfında düşen dolu taneleri, ilçenin birçok noktasını beyaza bürüyerek adeta kış manzarası oluşturdu. Havanın ani değişimi ve dolu yağışının şiddeti, bölge sakinlerini şaşırttı.