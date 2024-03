Torbalı Ticaret Odası, İTOB, Torbalı Karma ve Mobilya OSB ile Pancar OSB işbirliğinde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun katılımıyla ‘Sanayicinin Ulaşım Sorunları İstişare Toplantısı’ düzenledi. Bini aşkın sanayi kuruluşunun bulunduğu ilçede, sanayi kuruluşlarının ihtiyacı doğrultusunda tespit edilen ulaşım sorunlarının konuşulduğu toplantıya Bakan Uraloğlu’nun yanı sıra AK Parti İzmir Milletvekilleri Atilla Kaya, Eyüp Kadir İnan, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, MHP İl Başkanı Veysel Şahin, Torbalı Belediye Başkan adayı Özgür Erman Çağlar ve çok sayıda sanayici katıldı.

BAŞKAN OLGUN TALEPLERİ SIRALADI

Toplantının açılış konuşmasını yapan Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun, Bakan Uraloğlu’na 3 talep iletti. İzmir- Aydın yolundan Pancar ve Ayrancılar’a iniş çıkış verilmesi. Otobandan Torbalı OSB’ye iniş-çıkış verilmesi. İzmir-Aydın Otobanının; Havalimanı-Belevi kısmının tıpkı Balçova-Seferihisar, Bornova- Kemalpaşa ve Karşıyaka- Foça kısımlarında olduğu gibi ücretsiz hale getirilmesi. Bölge sanayicisinin bu taleplerinin karşılanması ile üretim ve istihdamın artacağını ifade eden Olgun sözlerini şu şekilde sonlandırdı: “Bu taleplerimizin dikkate alınması ve çözüme kavuşturulması Torbalı’yı şahlandıracaktır. İşte o zaman biz daha çok üretecek, daha fazla istihdam oluşturup Cumhuriyetimizin 100. yılında Türkiye Yüzyılı’nın parlayan yıldızı olacağız.”

OTOBANDAN İNİŞ-ÇIKIŞ İÇİN ‘BAKAN SÖZÜ’

Karayolları İzmir 2. Bölge Müdürü olduğu dönemden taleplere vakıf olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, “Bizim size en yardımcı olacağımız konu size zaman kazandırmak, sizin ulaşımınızı kolaylaştırmak. Bugüne kadar sizin için elimizden geleni yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Odamızın ve sanayicilerimizin bir takım talepleri var. Bunların bir kısmını hem Karayolları Bölge Müdürü iken hem de Genel Müdür iken biliyorduk. Pancar OSB iniş ve çıkış projesini daha önce taahhüt etmiştik şimdi de sizlerin huzurunda söz veriyoruz. Şimdi bu talepleriniz ve projelerimiz için icraat zamanı. İnşallah belediyelerle birlikte bu projeleri hızlı bir şekilde harekete geçireceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.

Olgun “İlk olarak belirtmek isteriz ki; İzmir-Aydın otobanından; Pancar ve Ayrancılara iniş-çıkış almak için yıllardır uğraş veriyoruz. Projemiz yaklaşık 30 kere reddedildi. Vazgeçmedik, projenin ehemmiyetine binaen bir formül geliştirdik. Alt yapısını İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne, kamulaştırmalarını Pancar OSB’ye, üst yapısını ise Torbalı Belediyesi’ne yaptırmayı taahhüt eden bir protokol imzaladık. Bu taahhüdümüzden sonra karayolları projemizi onayladı. Tabi bu süre zarfında arsa fiyatları tavan yaptı. Pancar OSB olarak kamulaştırmayı yapamaz hale geldik. Şu anda Ulaştırma Bakanlığı ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi projemizi onayladı. Lakin Milli Emlak Genel Müdürlüğü’ne karayollarına terk edilecek hazine alanları onaylatamıyoruz. Projemize destek olmanızı, 250 bin nüfus ve 1000’i aşkın fabrikayı etkileyecek otobandan Pancar ve Ayrancılar’a iniş çıkış sağlayacak projeyi hayata geçirmenizi talep ediyoruz.

Sayın bakanım ikinci olarak ise; İzmir-Aydın otoyolundan, Torbalı Karma ve Mobilya OSB’ye iniş- çıkış verilmesini talep etmekteyiz. Hali hazırda 40 fabrikanın faaliyet gösterdiği, genişleme alanın tahsisi ile 60 fabrikaya daha ev sahipliği yapacak olan OSB’mizde istihdam sayısı 10 bine çıkacaktır. Torbalı OSB; ilçe merkezine 7 km., Metropolis Antik Kente 3 km. mesafede olup inşaat sektörü hammaddelerini sağlayan taş ocaklarının yakınında bulunması nedeniyle trafik yoğunluğu giderek artan bir bölgedir. Bu nedenle bölgeye kazandırılacak olan bir Otoban İniş-Çıkış Projesi ziyadesiyle önem arz etmektedir” dedi.

“TÜRKİYE YÜZYILI’NIN PARLAYAN YILDIZI OLACAĞIZ”

Başkan Olgun son olarak, “İzmir-Aydın Otobanının; Havalimanı-Belevi kısmının tıpkı Balçova-Seferihisar, Bornova- Kemalpaşa ve Karşıyaka- Foça kısımlarında olduğu gibi ücretsiz hale getirilmesi trafiğimizi rahatlatacaktır. İzmir’den Söke, Kuşadası, Denizli ve Aydın istikametine giden ve gelen araçların otobandan ücretsiz geçiş yapması ilçemizin trafik sorununu önemli ölçüde hafifletecektir. Bu taleplerimizin dikkate alınması ve çözüme kavuşturulması Torbalı’yı şahlandıracaktır. İşte o zaman biz daha çok üretecek, daha fazla istihdam oluşturup Cumhuriyetimizin 100. yılında Türkiye Yüzyılı’nın parlayan yıldızı olacağız.” dedi

ÇAĞLAR: BİZ DAHA GELİŞMİŞ BİR TORBALI İSTİYORUZ

Toplantıda söz alan AK Parti Torbalı Belediye Başkan Adayı Özgür Erman Çağlar, Bakan Uraloğlu’na evinize hoş geldiniz diyerek, “ Karayolları Bölge Müdürü ve Genel Müdür olarak görev yaptığınız dönemde Torbalı’nın her meselesinde var oldunuz. Torbalı sizin eviniz, evinize hoş geldiniz” dedi. Çağlar konuşmasında, “Torbalı günden güne büyüyor. Ancak maalesef büyümeyle doğru orantıyla gelişemiyor. 2014-2019 yılları arasında benim de belediye başkanı olarak görev yaptığımız dönemde büyüme ile gelişme arasındaki dengeyi kurmuştuk. Ancak 2019’dan sonra sürekli büyüyen ve nüfusu artan Torbalı’nın kentsel hizmetler ve yatırımlar konusunda kabul edilemez. Biz daha gelişmiş bir Torbalı istiyoruz. Biz insanları mutlu olan bir Torbalı istiyoruz. Sayın bakanımızın büyük gayreti ile Kemalpaşa Kavşağı sorununu nasıl çözdüğümüzü hatırlayın. Ben huzurlarınızda sayın bakanımıza teşekkür ediyorum. Biz Torbalı’da ulaşımı çağları aşan vizyonla çözeceğiz. Görecekseniz hepsini yapacağız. Ulaşımda geleceğe koşan mutlu Torbalı’yı hep birlikte inşa edeceğiz” ifadelerini kullandı.

KAYA: 65 BİN KARDEŞİMİZ FABRİKALARDA İSTİHDAM OLUYOR

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, “Torbalı özellikle ulaşım alt yapısıyla, hem hızlı tren hattı, hem otoyollarla, hem bölünmüş yollarla İstanbul otoyoluna, Ankara-İzmir Otoyoluna, İzmir limanına, havalimanına yapılan yatırımlarla bağlanmış oldu. Buna karşılık Torbalı ciddi bir sanayi yatırıma bu sağladığımız alt yapıyla kavuşmuş oldu. Bugün Torbalı’da fabrika sayısı bine ulaştı. 65 bin kardeşimiz bu fabrikalarda istihdam oluyor. Torbalı büyüyor ve büyümeye devam edecek. Torbalı OSB’de 64 fabrikalık yeni alan açıldı ve daha da büyüyerek 100 fabrikaya çıkacak. Yine Torbalı Ticaret Odası ile birlikte Küçük Menderes OSB, Torbalı sınırları içerisinde kurulacak. Burada 300’e yakın fabrika ve 25 bine yakın istihdama Torbalı kavuşmuş olacak” ifadelerine yer verdi

İNAN: SORUNLARIMIZI IŞIK HIZIYLA ÇÖZEN BİR BAKANIMIZ VAR

AK Parti İzmir Milletvekili Eyüp Kadir İnan, “Torbalı ve İzmir o kadar şanslı ki İzmir’le ilgili hangi temennimiz olursa olsun ışık hızıyla çözen bir bakanımız var. Kendisini bugün Torbalı’da ağırlamaktan dolayı çok mutluyuz. Büyükşehir adayımız Hamza Dağ’ın büyük bir yerel yürüyüşü var. Bu kutlu yürüyüşe Torbalı’da iş üreten, aş üreten iş insanlarından desteğin geleceğine dair inancımız tam” ifadelerine yer verdi

DAĞ: TORBALI’NIN EKONOMİYE KATKISI MUAZZAM SEVİYEDE

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, “Ulaşım ağlarına yakınlığı ile Torbalı, ticaret alanında büyük bir avantaja sahip ilçemiz. Bu sayede ilçemizin sadece İzmir’e değil ülke ekonomisine de sağladığı katkı muazzam bir düzeye ulaşmış vaziyette. Torbalı geçtiğimiz yıl 2 milyar dolara yakın ihracat rakamıyla, aralarında büyükşehirlerin de bulunduğu 65 ilimizden daha çok ihracat yapan bir ilçe olmuştur. Siz değerli iş adamlarımızın ülkemize duyduğu sevgi, taşıdığınız ‘Her Alanda Kalkınmış İzmir Hayali’ Torbalı’yı bu günlere getirdi. Allah hepinizden razı olsun. Ben de buradaki her Torbalılı gibi memleketimize ve İzmir’e aşık bir kardeşinizim. Vekilliğim süresince sadece vatandaşlarımızın değil mevcut İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden gelen her türlü talebine destek verdiğimiz de iyi bilinir. Bu süreçte iş dünyasından gelen talepleri de Ankara’da çözüme üretmek için çalıştık ve çabaladık. Bugün yine İzmir’imizde her bir insanımız için yola çıktık, yeni bir yola koyulduk. Şehrimizin kronikleşmiş sorunlarına çözüm olmak için, konforlu ulaşımı ve sorunsuz alt yapısıyla huzurla yaşayacağı bir İzmir için yola çıktık” ifadelerini kullandı

URALOĞLU’NDAN TORBALI BAŞARISINA ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, toplantıyı düzenleyen Torbalı Ticaret Odası, İTOB, Torbalı Karma ve Mobilya OSB ile Pancar OSB’ye teşekkür ederek, “Ülkemizin yatırım, istihdam, üretim ve ihracat yoluyla büyümesi projeksiyonuna bağlı kalarak yeni başarı hikayeleri yazmaya devam ediyoruz. Hiç şüphesiz bu hikayede en büyük ‘Made in Türkiye’ ibaresini dünyanın dört bir yanında görünür kılan siz sanayicilerimizin başarısıdır, bu nedenle ben her birinizi gönülden tebrik ediyor ve alkışlıyorum. Sizlerle gurur duyuyoruz. Dünyanın her tarafına gidiyor, bir şeyler satıyor, ülkemizi insanımızı tanıtıyorsunuz. 2023 yılında cumhuriyet tarihimizin ihracat rekorunu kırdık. İhracatımız 256 milyar dolara ulaştı. Sadece Torbalı’mız 2 milyar dolara ulaştı. 64 ili geçmiş durumda. Allah yolunuzu açık kılsın. Sizleri tebrik ediyor. Takdir ediyorum. İzmir ülkemizin kalkınmasında her zaman öncü şehirler arasında almasında yer almıştır. İzmirli cesur girişimciler ve vizyon sahibi iş insanlarımız ekonomimizin büyümesine çok önemli katkıda bulunmaktadır.” dedi.

PANCAR OSB İÇİN ‘BAKAN SÖZÜ’

Açıklamalarını sürdüren Bakan Uraloğlu, “Bizim size en yardımcı olacağımız konu size zaman kazandırmak, sizin ulaşımınızı kolaylaştırmak. Bugüne kadar sizin için elimizden geleni yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Odamızın ve sanayicilerimizin bir takım talepleri var. Bunların bir kısmını hem Karayolları Bölge Müdürü iken hem de Genel Müdür iken biliyorduk. Pancar OSB iniş ve çıkış projesini daha önce taahhüt etmiştik şimdi de sizlerin huzurunda söz veriyoruz. Şimdi bu talepleriniz ve projelerimiz için icraat zamanı. İnşallah belediyelerle birlikte bu projeleri hızlı bir şekilde harekete geçireceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.