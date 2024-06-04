Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ve FIAT işbirliği ile düzenlenen TOSFED Yıldızını Arıyor 2024 elemeleri 355 erkek ve 29 kadın olmak üzere toplam 384 genç sürücünün katılımıyla tamamlandı. Petlas, Apex Racing ve Red Bull’un da destekleriyle gerçekleşen projenin 6 gün boyunca devam eden elemeleri sonunda, 45 erkek ve 5 kadın katılımcı ismini final elemelerine yazdırmaya hak kazandı.İSTANBUL (İGFA) - Ehliyet sahibi, 28 yaş ve altı gençleri otomobil sporlarına kazandırmayı hedefleyen projenin elemelerinde tüm katılımcıların teorik eğitimlerin ardından Fiat Egea yarış otomobilleri ile zamana karşı yarıştılar. Elemelerin ardından, belirlenen en hızlı 45 erkek 5 kadın aday, 22-23-24 Ağustos tarihlerinde ileri seviye eğitimler ve final elemelerine katılmaya hak kazandı.

Final elemlerinin sonunda en hızlı 10 erkek ve 4 kadın sürücü, 3 yarışlık 2024 TOSFED Yıldızını Arıyor serisinde hiçbir bedel ödemeden Fiat Egea yarış otomobilleri ile yarışma imkanı bulacaklar. Bu yarışlar da 28 Eylül (1. Ayak) , 29 Eylül (2. Ayak) ve 17 Kasım (3.Ayak) tarihlerinde TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde gerçekleştirilecek ve 2024 erkek ve kadın yıldızları belirlenmiş olacak.