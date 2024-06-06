Türkiye'nin Milli Kadın Voleybol Takımı ile ABD arasındaki müsabakada, TRT Spor'da yayınlanan görüntülerdeki "istenmeyen" ve "rahatsız edici" görüntülerin erişimi engellendi. Bu karar, kadının sosyal medya hesaplarının ifşa edilmesi ve taciz yorumlarına maruz kalması üzerine alındı.

TRT'den "rahatsız edici durum" açıklaması

TRT Spor, yaşananları "istenmeyen görüntü" olarak nitelendirerek durumun ABD kaynaklı olduğunu belirtti ve rahatsızlık duyulduğunu ifade etti. Ancak, TRT Spor'un açıklamasının ardından sosyal medyada tepkiler yükseldi ve "rahatsız edici" ifadesine karşı eleştiriler yapıldı.

Erişim engeli kararı

Free Web Türkiye, kadının görüntüleriyle ilgili haberlere erişimi engelleyen bir karar aldı. Tekirdağ 2. Sulh Ceza Hakimliği'nin 5 Haziran tarihli kararıyla alınan bu engelleme kararı, haberlere erişimin önüne geçti.