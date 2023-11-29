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TÜGVA İzmir İl Temsilcisi Yiğit Aslanata, yaptığı açıklamada, vakıflarının kültür sanat alanında da faaliyetler yürüttüğünü belirtti.

Benzeri faaliyetlerin süreceğini aktaran Aslanata, "Amacımız kentte gençlerin gelişen vizyonuna katkı sağlamak." dedi.

TÜGVA Bornova İlçe Temsilcisi Tarık Eruzun ise her alanda gençlere dokunmaya çalıştıklarını söyledi.

Sergiye yoğun ilgi gösterildiğini belirten Eruzun, "TÜGVA olarak sanata ve spora önem veriyoruz. Gençlerin her alanda kendilerini geliştirmesini istiyoruz. Bunun için de çalışmalar yapıyoruz." diye konuştu.

Çeşitli üniversitelerde görev yapan 35 akademisyenin yağlı boya ve kara kalem 47 resminin yer aldığı sergi, Alsancak Garı Bekleme Salonu'nda 3 Aralık'a kadar gezilebilecek.