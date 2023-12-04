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TÜİK, Kasım 2023 dönemine ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre; tüketici enflasyonuna işaret eden tüketici fiyat endeksi (TÜFE), kasımda yıllık yüzde 61,98, aylık yüzde 3,28 arttı. Bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 60,09, 12 aylık ortalamaya göre yüzde 53,40 arttı. TÜFE'nin geçen ay yıllık yüzde 61,36, aylık yüzde 3,43 arttığı açıklanmıştı.



Kasım ayında yıllık en az artış gösteren ana grup yüzde 37,54 ile konut fiyatları olurken; artışın en yüksek olduğu ana grup yüzde 92,86 ile lokanta ve oteller oldu. Aylık bazda, giyim ve ayakkabı fiyatları yüzde 0,31 azaldı. Kasım ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 11,17 ile konut oldu.



ÜRETİCİ ENFLASYONU YILLIK YÜZDE 42,25



Üretici enflasyonuna işaret eden yurt içi üretici fiyat endeksi de kasım ayında yıllık yüzde 42,25, aylık yüzde 2,81 artarken; bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 42,59 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 53,15 artış gösterdi.