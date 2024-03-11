Tunç Soyer'den Tugay ve Özel'e Yanıt: "Kimse Benim CHP'liliğimi Sorgulayamaz!"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Cemil Tugay ve Özgür Özel'e verdiği yanıtlarda kararlı duruşunu koruyarak, CHP'ye olan bağlılığını vurguladı. Soyer, Tugay'ın eleştirilerine yanıt verirken, "Kimse benim CHP'liliğimi sorgulayamaz!" dedi.

Tugay'ın Eleştirilerine Yanıt

Tunç Soyer, Cemil Tugay'ın eleştirilerine karşı açıklamalarda bulundu. Tugay'ın davetlerine katılmamasına ve randevu iptallerine vurgu yapan Soyer, "Binlerce İzmirliyle buluştuğumuz etkinliklerin hiçbirine gelmedi, kendisiyle iki defa randevulaştık ancak bunlar da kendisi tarafından iptal edildi" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel'e Cevap

Soyer, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İzmir'deki seçim çalışmalarına katılmama eleştirilerine de cevap verdi. "Partimin bir neferi olarak görev süremin son saatine kadar sahada başarısı için çalışmaya devam edeceğim" diyen Soyer, Özel'in makamını ziyaret etmeme eleştirilerine şaşkınlıkla yaklaştığını belirtti.

Tunç Soyer, özellikle İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'na verdiği destek sonrasında yapılan eleştirilere karşı CHP'ye olan bağlılığını vurgulayarak, "Kimse benim CHP'liliğimi sorgulayamaz!" şeklinde açıklamalarda bulundu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer şöyle konuştu:

Sayın adaya İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışmaları ile ilgili ekibimle birlikte brifing vermeyi teklif ettim. İki kez tarih belirlememize rağmen programına uymadığı gerekçesiyle kendisi tarafından iptal edildi. Ayrıca İZSU Toplu Açılış Töreni, Çiğli Tramvayı açılışı, Örnekköy Kentsel Dönüşüm Anahtar teslim Töreni, Narlıdere Metrosu açılışı gibi benimle yan yana gelebileceği, binlerce insanın bir araya geldiği birçok tören ve açılışa kendisini davet etmemize rağmen hiçbirine katılmadı. Bunu söyleyip bir yorumda bulunmayayım.

Soyer sürpriz İstanbul mesaisi ve Ekrem İmamoğlu ile birlikte saha çalışmalarına katılması hakkında ise, "Olayın gerçeği şudur: Ben 5 yıl boyunca kader birliği yaptığım, birlikte yakın çalıştığımız büyükşehir belediye başkanlarıyla seçim öncesi son kez görüşüp hem son değerlendirmeleri yapmak hem de benim kendilerine sunabileceğim bir katkı var mı diye sormak istedim. 7 Mart Perşembe günü Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş’la görüştüm. Bu düşünceleri paylaştım. Seçim sürecinde ihtiyaç halinde emrinde olduğumu söyledim. Ertesi gün yani 8 Mart’ta da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu’na gittim. Ancak Ekrem İmamoğlu ile görüşme talebimizi ilettiğimizde sayın başkan hem görüşme randevusu verdi, aynı gün seçim çalışmasına katılmam için program yaptı. Ben de severek katıldım. Bundan sonra da bana ihtiyaç duyduğu yer ve zamanda yanında olduğumu kendisine ilettim. Durum bundan ibarettir" dedi.

"KİMSE BENİM CHP'LİLİĞİMİ SORGULAYAMAZ!"

Soyer, Genel Başkan Özgür Özel'in İzmir'de seçim çalışmalarına katılmamasına yönelik mesajlarına ise, "Ben aday belirleme aşamasında da aday belirlendikten sonra da sahadan hiç çekilmedim. Partimin bir neferi olarak görev süremin son saatine kadar da sahada başarısı için çalışmaya devam edeceğim. Ancak genel başkan seçildikten sonra bir kez bile partisinin üçüncü büyükşehir belediye başkanlığı makamını ziyaret etmeyip, hiçbir açılış törenimize katılmayıp bu sözlerin söylenmiş olmasına şaşırıyorum. Üstelik katıldığı her televizyon programında memnuniyetsizlik veya başarısızlık nedeniyle değiştirdiğini söylediği bir başkandan seçim ortamında kendi belirlediği adaya destek istemesini de anlamakta zorlanıyorum" değerlendirmesini yaptı.

Soyer son olarak, "‘Benim iki eserim vardır; biri Türkiye Cumhuriyeti diğeri Cumhuriyet Halk Partisi’dir’ diyen Atatürk’ün izinden yürüyerek ikisinden de asla vazgeçmeyeceğim. Kimse benim CHP’liliğimi, parti sadakatimi sorgulayamaz. Sorgulatmam…Son cümlem; ben CHP’liyim ve sonuna kadar bu partide kalacağım. Başarısı için çalışacağım" dedi. (Dokuz8haber)